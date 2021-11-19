新竹犯保協會助馨生人自力 走出心靈枷鎖

犯罪被害人保護協會今天辦「馨生公益市集」；馨生人陳麗美說，她的丈夫因車禍臥床5年，她還得照顧2子陷入困難，她感謝有犯保陪伴，不僅學會技能自力，也走出心靈枷鎖。

66歲陳麗美向中央社記者表示，15年前因丈夫與人發生嚴重車禍，造成全身11處骨折，臥床5年，她還得照顧2名兒子，全家經濟陷入困難。

為了救治丈夫，陳麗美不惜花光百萬積蓄，找尋名醫救治，每天過著進出醫院，還得回家照顧孩子的忙碌生活，心力交瘁。

陳麗美說，後來，她接觸犯罪被害人保護協會新竹分會，在志工鼓勵下，她學習皮件技藝轉移注意力，也從中賺取生活收入，度過危機。現在，她成為導師級皮件老師，將技藝分享出去，輔導其他馨生人。

馨生人許興爐向中央社記者表示，他的妻子因車禍離世，在家人與犯保陪伴，走出傷痛，為感謝犯保的無私幫忙，他在竹東軟橋提供一處藝術空間作為司法保護據點，讓馨生人能有空間彼此關懷。

法務部保護司長黃玉垣、與犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗、新竹犯保協會主任委員呂伯鏞今天都前往參加，表達支持。

呂伯鏞向中央社記者表示，這次展售共15個攤位，皆是馨生夥伴們在犯罪被害人保護協會各分會開辦的課程訓練中，所習得的技藝與創意作品，也藉由活動讓各界了解馨生人，走出傷痛的心路歷程。