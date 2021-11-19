遭質疑挪用50億教育基金 苗縣府：合法統收統支調度

苗栗縣議員宋國鼎上午總質詢時針對苗栗縣的財政紀律問題，質疑財主單位大筆大筆挪借基金、專戶的款項，其中地方發展教育基金到9月甚至被挪走50億元，痛斥縣府此舉是「打腫臉充胖子」營造苗栗縣政府目前理財有成的假象，財政處澄清指出，縣府是依相關規定向專戶調度而非挪用，且考量基金專戶運作，適時償還並計息，因此並未影響用途，更沒有違悖專款專用精神。

宋國鼎指出，苗栗縣過去財政紀律敗壞到基金專戶都快被掏空，社福及各項基本運作、人事都發不出錢來，但現今縣府仍用一樣的手法，如果只是想用挖基金的錢來營造理財有成，實在是不值得開心的事，他並指苗栗縣加速都計公設保留地專戶被挪用1億500萬元，現在專戶只剩500萬元，地方發展教育基金到今年9月更被挪用50億元，但縣民被埋在鼓裡，他要求各局處回去好好整理各基金、專戶明細，看到底出了什麼問題。

針對宋國鼎的質疑，財政處提出說明，強調依公庫法規定，在不妨礙專戶設立目的下，政府得視公庫實際需要統一調度運用，苗栗縣庫管理辦法15條也規定專戶存管款項縣府得視庫款實際需要統一調度運用，依規定向專戶調度並非挪用，且考量基金專戶運作，適時償還並計息，並未影響用途，更沒有違悖專款專用精神。

財政處強調，基金納入集中支付，是透過整合各基金專戶款項以統收統支方式，統籌調度縣庫，靈活資金運用，強化財務效能，且各基金專戶納入集中支付，也是在縣庫存款戶底下設立分戶管理，收支採獨立計算，納入集中支付的基金仍可秉持專款專用原則，不影響業務運作。

財政處長蔡佳慧強調，中央在2016年已公布實施財政紀律法，且目前苗栗財政也仍受中央控管，收支報表都要呈送中央並公告，不可能有違反法規的作法。