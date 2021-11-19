快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

遭質疑挪用50億教育基金 苗縣府：合法統收統支調度

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員宋國鼎（左）總質詢時針對苗栗縣財政紀律問題，質疑財主單位大筆大筆挪借基金及專戶款項。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員宋國鼎（左）總質詢時針對苗栗縣財政紀律問題，質疑財主單位大筆大筆挪借基金及專戶款項。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣議員宋國鼎上午總質詢時針對苗栗縣的財政紀律問題，質疑財主單位大筆大筆挪借基金、專戶的款項，其中地方發展教育基金到9月甚至被挪走50億元，痛斥縣府此舉是「打腫臉充胖子」營造苗栗縣政府目前理財有成的假象，財政處澄清指出，縣府是依相關規定向專戶調度而非挪用，且考量基金專戶運作，適時償還並計息，因此並未影響用途，更沒有違悖專款專用精神。

宋國鼎指出，苗栗縣過去財政紀律敗壞到基金專戶都快被掏空，社福及各項基本運作、人事都發不出錢來，但現今縣府仍用一樣的手法，如果只是想用挖基金的錢來營造理財有成，實在是不值得開心的事，他並指苗栗縣加速都計公設保留地專戶被挪用1億500萬元，現在專戶只剩500萬元，地方發展教育基金到今年9月更被挪用50億元，但縣民被埋在鼓裡，他要求各局處回去好好整理各基金、專戶明細，看到底出了什麼問題。

針對宋國鼎的質疑，財政處提出說明，強調依公庫法規定，在不妨礙專戶設立目的下，政府得視公庫實際需要統一調度運用，苗栗縣庫管理辦法15條也規定專戶存管款項縣府得視庫款實際需要統一調度運用，依規定向專戶調度並非挪用，且考量基金專戶運作，適時償還並計息，並未影響用途，更沒有違悖專款專用精神。

財政處強調，基金納入集中支付，是透過整合各基金專戶款項以統收統支方式，統籌調度縣庫，靈活資金運用，強化財務效能，且各基金專戶納入集中支付，也是在縣庫存款戶底下設立分戶管理，收支採獨立計算，納入集中支付的基金仍可秉持專款專用原則，不影響業務運作。

財政處長蔡佳慧強調，中央在2016年已公布實施財政紀律法，且目前苗栗財政也仍受中央控管，收支報表都要呈送中央並公告，不可能有違反法規的作法。

苗栗縣 理財 掏空

延伸閱讀

民進黨公投說明會苗栗場 蘇貞昌：4個公投國民黨來亂的

苗縣首發！ 三義鄉將發全鄉1萬5千多人振興禮金3千元

議員指校園電子煙泛濫 苗栗縣府允加強管理

電子煙泛濫？校園查到一大籃 苗栗縣議員憂心忡忡

相關新聞

防優養化 桃市府多管齊下為石門水庫減磷

桃園市府為避免石門水庫水質因優養造成惡臭、混濁惡性循環，去年啟動總磷削減計畫保護水資源，除了水務局在水庫上游新建水資源回...

桃園9月男嬰懼奶 家長調監視器懷疑遭強灌奶水

桃園某托嬰中心老師遭家長控訴不顧9個月大的男嬰狀況，強行灌奶長達10分鐘，造成男嬰返家後有哭鬧不止、排斥奶瓶及喝奶，然而...

竹市地方性「乾淨水」公投 時代力量開記者會響應

全國性公投12月18日投票，新竹市多出第5案地方性公民投票，是由一群熱心媽媽關心新竹地區河川汙染共同推動的「乾淨水公投」...

大新竹合併升格議題燒 竹市40年資深議員喊贊同

大新竹合併升格議題討論依舊熱烈，新竹市議員、前議長鄭成光今在議會質詢時指出，縣市分家後一直影響到現在新竹市府的施政，縣市...

財團法人電路板環境公益基金會捐贈竹市早療孩童輔具

財團法人電路板環境公益基金會近日捐贈約16萬的早療輔具，給新竹市兒童日間服務中心來照顧早療兒童，接受竹市兒童日間服務中心...

桃園復興區調高回饋金每人5千元全市唯一 12月申請

桃園市復興區公所今天宣布，2021年（110年）回饋金12月1日開始申請，只要設籍滿6年的復興區鄉親12月底前申請，春節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。