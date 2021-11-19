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議員憂新竹工業區塞車引過勞 楊文科：短中長期改善

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣議員羅美文（中）為勞動黨創黨主席，今天在議會總質詢提出多項議題為勞工發聲，會後與縣長楊文科、議長張鎮榮合影。記者張裕珍／攝影
新竹縣議員羅美文（中）為勞動黨創黨主席，今天在議會總質詢提出多項議題為勞工發聲，會後與縣長楊文科、議長張鎮榮合影。記者張裕珍／攝影

新竹縣議員羅美文為勞動黨創黨主席，今天在議會總質詢提出多項議題為勞工發聲，他有感湖口鄉新竹工業區每到上下班尖峰時刻，塞車問題難解，「不只是交通問題，更形成勞工工時過長與過勞問題」，要求縣府正視，縣長楊文科應允短中長期改善。

羅美文說，湖口、新豐與竹北一帶上下班的塞車問題嚴重，他認為，交通問題就是勞工問題，已讓勞工的職業安全受到威脅，因為本萊就是工時很長，加上塞車之後，「過勞更嚴重」，若從湖口到竹科，「早上7點前沒上高速公路，別想上8點的班！」

「要解決塞車，除了道路設計改善之外，也要加強交通接駁！」羅點出，特別是工業區的軍功路與中湖路涵洞、榮光路進入中華路路、榮光路與工業五路及勝利路，以及明新科大往工業區的榮光路與三民路及三民南、光華路與國道交流道口等為交通瓶頸路口，要求縣府加緊完成大眾交通接駁路線整併優化，並應研議拓寬既有廢棄水溝。

楊文科說，新竹工業區管轄單位為經濟部工業局，但交通問題攸關整個新竹地區，目前高公局持續規畫五楊高架楊頭延伸工程，讓車流直接從楊梅往頭份延伸，避免在新竹壅塞，另縣府對於湖口工業區交通改善進行短、中、長期規畫，以長期來說，將榮光路拓寬、台一線替代道路、縣道117線改善與褒忠路拓寬計畫匡列為區域路網。

工務處進一步說明，台一線替代道路分三期工程，第三期為明新科大南側改往北分流出東、西支線，東支線出口將在湖口榮光路，便利新竹工業區上下班車流南北向的交通，以主線為最優先考量，縣府已向公路總局提出補助申請，取得補助後加速辦理。

另外，縣道117線改善方案可行性評估已至期末階段，並向中央爭取前瞻竹2線、竹5線道路改善工程，將既有廢棄水溝拓寬約2.2M，並畫設四線道。

短期改善交通方案，交旅處指出，將在榮光路中華路口、榮光路鳳工三路口、榮光路國強街路口，就現況道路寬度內，調整增加一車道，以及配合車道調整交通號誌等，調整後可稍微疏解近路口處車流。

另外，公共運輸方面，除了既有的通行湖口工業區與高鐵新竹站的快捷五號，也委託顧問公司針對全縣公車路網進行檢討及規畫，未來分期分區預計推出竹北到新豐、湖口的支線公車，連結竹北、新豐、湖口火車站，透過連接重要大眾運輸節點。

新竹 塞車 替代道路

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