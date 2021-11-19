桃園9月男嬰懼奶 家長調監視器懷疑遭強灌奶水

桃園某托嬰中心老師遭家長控訴不顧9個月大的男嬰狀況，強行灌奶長達10分鐘，造成男嬰返家後有哭鬧不止、排斥奶瓶及喝奶，然而中心僅口頭道歉，不認老師行為有錯；托嬰中心強調沒有做不對的事，並表示社會局正在調查，對指控不做回應。社會局則保留監視器影片，但尚無法認定不當管教或有虐待情事，將請外部專家一同判讀，預計下周將召集雙方開第一次協調會。

家長指出，男嬰8月初送到托嬰中心照顧，上午送去、下午接回，原本一切安好，但10月21日接回家時，「感覺換了一個小孩」，哭鬧不止，嘗試餵奶反應更大，會用手推開奶瓶。25日到中心調監視器，發現老師有強行灌奶情形，而且時間長達10分鐘，而且餵的是中午12時沖泡、放到下午4時的過期配方奶。

家長表示，托嬰中心雖有道歉，承認老師行為不妥，但強調老師不違法，只是求好心切，「鼓勵」男嬰多喝奶，事後向施政信箱陳情，社會局回應也是反反覆覆，一下說會請專家評估、一下又說沒請專家，直到11月17日才說該中心涉及不當管教，會上課輔導，感覺懲處過輕。

家長也說，由於沒有監視器在手，現在整件事宛如各說各話的羅生門，但自己無所求，只希望相關單位重視托嬰中心或保母強灌奶水情形，「不是只有身理床上才是創傷」。

被指控的托嬰中心則喊冤，強調沒對男嬰做不當行為，整起事件由社會局調查，不便再做評論。

議員余信憲得知此事，認為相關單位處理兒少案件應該更積極，並協助家長調閱監視器，否則不利家長事後循司法途徑解決事情的舉證；立委萬美玲則建議家長處理類似案件第一步就是報警調閱監視器保全證據，第二步到醫院驗傷。另外，事關兒少保護，相關單位應該更謹慎處理。

社會局表示，已備份該案監視器影片調查，初步判斷老師行為是多次餵奶，未發現押頭強灌，但事涉專業判斷，會再請市府單位以外的專家判讀。