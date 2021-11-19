快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園9月男嬰懼奶 家長調監視器懷疑遭強灌奶水

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園托嬰中心老師遭家長控訴不顧9個月大的男嬰狀況，強行灌奶長達10分鐘，造成男嬰返家後有哭鬧不止、排斥奶瓶及喝奶，然而中心僅口頭道歉，不認老師行為有錯；托嬰中心強調沒有做不對的事，並表示社會局正在調查，對指控不做回應。社會局則保留監視器影片，但尚無法認定不當管教或有虐待情事，將請外部專家一同判讀，預計下周將召集雙方開第一次協調會。

家長指出，男嬰8月初送到托嬰中心照顧，上午送去、下午接回，原本一切安好，但10月21日接回家時，「感覺換了一個小孩」，哭鬧不止，嘗試餵奶反應更大，會用手推開奶瓶。25日到中心調監視器，發現老師有強行灌奶情形，而且時間長達10分鐘，而且餵的是中午12時沖泡、放到下午4時的過期配方奶。

家長表示，托嬰中心雖有道歉，承認老師行為不妥，但強調老師不違法，只是求好心切，「鼓勵」男嬰多喝奶，事後向施政信箱陳情，社會局回應也是反反覆覆，一下說會請專家評估、一下又說沒請專家，直到11月17日才說該中心涉及不當管教，會上課輔導，感覺懲處過輕。

家長也說，由於沒有監視器在手，現在整件事宛如各說各話的羅生門，但自己無所求，只希望相關單位重視托嬰中心或保母強灌奶水情形，「不是只有身理床上才是創傷」。

被指控的托嬰中心則喊冤，強調沒對男嬰做不當行為，整起事件由社會局調查，不便再做評論。

議員余信憲得知此事，認為相關單位處理兒少案件應該更積極，並協助家長調閱監視器，否則不利家長事後循司法途徑解決事情的舉證；立委萬美玲則建議家長處理類似案件第一步就是報警調閱監視器保全證據，第二步到醫院驗傷。另外，事關兒少保護，相關單位應該更謹慎處理。

社會局表示，已備份該案監視器影片調查，初步判斷老師行為是多次餵奶，未發現押頭強灌，但事涉專業判斷，會再請市府單位以外的專家判讀。

監視器 托嬰 桃園

延伸閱讀

公民團體抗議高雄兒虐頻傳 市府：加強監管

高市違規私幼3成是準公幼 6都居冠 市府允強化稽查

空降參戰桃園出局？他點名陳時中可能選台南市長

黃世杰成桃園市長黑馬？ 鄭運鵬：他本來就是大匹賽馬

相關新聞

大新竹合併升格議題燒 竹市40年資深議員喊贊同

大新竹合併升格議題討論依舊熱烈，新竹市議員、前議長鄭成光今在議會質詢時指出，縣市分家後一直影響到現在新竹市府的施政，縣市...

桃園9月男嬰懼奶 家長調監視器懷疑遭強灌奶水

桃園某托嬰中心老師遭家長控訴不顧9個月大的男嬰狀況，強行灌奶長達10分鐘，造成男嬰返家後有哭鬧不止、排斥奶瓶及喝奶，然而...

竹市地方性「乾淨水」公投 時代力量開記者會響應

全國性公投12月18日投票，新竹市多出第5案地方性公民投票，是由一群熱心媽媽關心新竹地區河川汙染共同推動的「乾淨水公投」...

財團法人電路板環境公益基金會捐贈竹市早療孩童輔具

財團法人電路板環境公益基金會近日捐贈約16萬的早療輔具，給新竹市兒童日間服務中心來照顧早療兒童，接受竹市兒童日間服務中心...

桃園復興區調高回饋金每人5千元全市唯一 12月申請

桃園市復興區公所今天宣布，2021年（110年）回饋金12月1日開始申請，只要設籍滿6年的復興區鄉親12月底前申請，春節...

竹竹合併話題不斷 藍議員喊話林智堅維持現狀

大新竹合併升格話題不斷，新竹市議會國民黨團昨天在議會聯合質詢，接力要求市長林智堅大談縣市合併升格之前，應多將心思放在城市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。