清大防藍光眼鏡贈司馬庫斯 守護族人眼睛

清華大學材料科學工程學系教授周卓煇，打造無藍光的類燭光OLED燈，並將好光送入司馬庫斯保護當地生態，今年再送護眼防藍光眼鏡，守護族人的眼睛。

由周卓煇帶領的清大OLED照明團隊，今天與台大醫院新竹分院眼科主任葉伯廷、曙光女中師生在清華大學開記者會，會中，提出有效護眼的防制之道，也為守護司馬庫斯族人的眼睛，送上護眼防藍光眼鏡，保護族人的眼睛。

周卓煇發布新聞稿指出，過度使用3C產品，可能造成對眼睛的傷害，他與橘寶科技等，捐助防藍光眼鏡給司馬庫斯部落，以及新竹縣市中低收入戶學童。

周卓煇向中央社記者表示，過去與司馬庫斯族人合作，建立無藍害照明示範部落，獲得國際重視，現在，仍不遺餘力，推廣無藍害理念，持續回饋給司馬庫斯。

周卓煇說，近日也因線上學習興起，與橘寶科技合作，捐100副護眼防藍光眼鏡，送給新竹縣市中低收入戶的小學生，以保護他們的眼睛，免於疫情下，大量線上教學，所導致的螢幕藍光傷害。

他說，電腦與平板螢幕光線，包藏了許多藍光，戴上防藍光眼鏡後，經研究發現，能將多數藍光濾除，守護眼睛。