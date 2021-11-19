竹市地方性「乾淨水」公投 時代力量開記者會響應

全國性公投12月18日投票，新竹市多出第5案地方性公民投票，是由一群熱心媽媽關心新竹地區河川汙染共同推動的「乾淨水公投」，該案獲跨黨派支持，卻隨全國性公投政黨動員對決情勢升高，使同意、不同意壁壘分明；時代力量立委邱顯智今與三名竹市同黨議員到市府前廣場開記者會，共同響應該案公投，並指出即日起每天都會進行該案公投宣講或者發傳單，預計投票前會完成超過100場宣講活動。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，2017年一群媽媽們發現大新竹飲用水取水口上游有工業廢水、垃圾場廢水及家庭汙水排入頭前溪，之後成立「我們要喝乾淨水」行動聯盟。於2019年推出全台唯一的喝好水地方公投，呼籲地方政府應制訂廢汙水管理自治條例，禁止廢汙水混入飲用水及灌溉水取水口上游，並呼籲民眾投票當天要把對民生用水的基本要求表達出來。

邱顯智指出，新竹飲用水的問題其實是整個台灣用水問題的縮影。因為欠缺環境保護意識，從工業區設置、工廠選址和汙水處理工程規畫不佳，讓新竹人到了21世紀還要承受飲用水品質與安全的問題。民眾的要求很簡單，就是廢水專管專排，工業的成本不應該由自來水廠、由民眾家裡的淨水設備，甚至人民的健康來負擔。

市議員林彥甫說，只要乾凈水公投的同意票數越高，越能夠讓縣市首長重視民眾、縣民的飲用水質，加速縣、市政府的積極作為，也更有機會向中央爭取更多經費解決。

市議員蔡惠婷說明這場公投的重要意義，她說，2017年一群乾淨水媽媽們一路倡議到2019年才讓乾淨水公投成案。這是竹市公民投票自治條例制定後第一個地方公投，市府應負起管理責任訂立自治條例，禁止廢汙水排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游。

竹市議員廖子齊表示，時力曾擬一部新竹市廢汙水管理自治條例草案，卻因在議會人數不足，連把案子送出去的機會都沒有。但還是盡力將案子給市府，市府卻沒後續動作。希望民眾要站出來投票，讓市府聽見民意。