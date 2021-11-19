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桃園復興區補助金5000歷年最高 12月起開放申請

中央社 / 桃園19日電

桃園市復興區公所12月起開放申請今年度生活補助金，符合資格者最高可申請新台幣5000元。復興區長游正英今天表示，經費來自石門水庫回饋金，今年發放金額是歷年來最高。

游正英告訴中央社記者，復興因為石門水庫的關係，土地利用受許多限制，多年來都由中央發放回饋金。過去申請回饋金要憑家庭支出收據、過程繁瑣，民國108年他和鄉親到立法院陳情，獲同意直接發現金。

游正英說，石門水庫回饋金每年結餘要繳回中央，但每5年可申請將這些繳回結餘再發回地方，108年前申請比例較少、結餘較多，經申請發回，今年發放金額才達5000元。

游正英表示，今年12月1日起受理申請到111年2月25日，分兩梯次發放，今年底前申請，明年過年前就能拿到；今年底後申請，明年過年後才發放，復興約1萬2000人，預估將發放6000餘萬元。

復興區公所表示，補助適用於連續設籍在復興滿6年、有實際居住居民，但仍有其餘細項條件針對其餘區民、外籍配偶等，符合者仍可申請；詳情可致電復興區公所社會課查詢。

石門水庫 桃園 立法院

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