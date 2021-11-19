大新竹合併升格議題燒 竹市40年資深議員喊贊同

大新竹合併升格議題討論依舊熱烈，新竹市議員、前議長鄭成光今在議會質詢時指出，縣市分家後一直影響到現在新竹市府的施政，縣市合併升格的好處在於統籌分配款變多，就不須再向中央借款，他已經當了44年民意代表，深深對合併升格有感，他雖贊成縣市合併升格，仍要詢問市長林智堅對此的看法，是為自己選舉鋪路？還是為了市民？

鄭成光共擔任40年新竹市議員，連任三屆議長，他說，新竹縣市分家一直影響現在新竹市府的施政，竹市常有些沒再用的空地，其實那都是縣府的土地，但之後竹市的都市規畫卻要與縣府討論，實在很怪，若縣市一體，新竹地區交通動線規畫與政策將更有整體性。

鄭成光指出，若這次沒成功合併升格，就要再等四年，四年後整個世界會如何變遷？台灣局勢會變得如何？沒人知道。舉例而言，新竹公道三工程，市府就斥資7億多元向縣府購買土地，為拆遷戶整備「安置基地」，配置土地給拆遷戶運用，若縣市成功升格，就不須再向中央借款，也沒這麼多問題，他贊同合併升格，希望明年能完成。

對此，林智堅說，縣市分家之後，竹科產業受到很大限制，疫情當下、美中貿易戰對全世界都受到影響，但台灣沒有受到影響，竹科今年的產值跟往年比較成長31.%，是台灣三個科學園區最亮眼的，重點是，其它兩個都在直轄市，只有竹科在大新竹地區被一分為二。

林智堅指出，這段時間他到各企業拜訪，企業投資最大的問題是「土地、水、電、人才」，企業界普遍都支持大新竹升格，但困境就是土地取得太貴。

台灣半導體產業在全球產業鏈維持「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的佳績，美、中、日、韓都再向台積電招手，若不趕快透過大新竹合併，為產業找到需要的土地，產業就會外移，台積電為何會去高雄？若新竹還有地，台積電會毫不猶豫在新竹。

林智堅說，若大家也認為合併升格是對的，就不應該用「覺得太倉促、因人設事」等說法來拖延，而是要不分黨派去推動。縣市加起來才550億元財政規模，未來合併升格將成長到1000億，之後不需再看人臉色，自己就能規畫設置交通、教育、環境、觀光、產業。