桃園復興區調高回饋金每人5千元全市唯一 12月申請

桃園市復興區公所今天宣布，2021年（110年）回饋金12月1日開始申請，只要設籍滿6年的復興區鄉親12月底前申請，春節過年前都可以領到5000元回饋金；期限內來不及申請的話，過年後會再開放第2次申請回饋金。

復興區長游正英表示，坦誠、努力達成目標是他對大家的政治承諾，回饋金經費來自於石門水庫的回饋金，復興區全區10個里都在水源保護區，10月人口數為1萬2491人，預估需要6000萬元，希望符合領去資格的鄉親踴躍申請。

游正英說，復興區像其他縣市水庫保護區所在地一樣，都有回饋金，不過有的鄉鎮區人口數少，或只有幾個村里在保護區內，不像桃園市復興區是全區在保護區，這是有的縣市的村里回饋金比復興區多的主因。

游正英指出，以前發回饋金要憑家庭支出的收據領取，他覺得不合理，2018年12月上任後就和鄉親代表到立法院陳情，隔年中央就取消憑收據申請的規定，改為直接發現金。他第1年爭取到免收據的法條依據後，並提升至4200元，第2年再調高4380元，今年5000元是歷年中最高的金額，當然距離他爭取6000元的目標還有調高的空間，會繼續爭取更多屬於大家的權益。

游正英說明今年可以發5000元的原因，是因為石門水庫回饋金除了發現金，還有一些地方活動經費也可以申請，每年用不完的回饋金要繳回，不過每五年可以申請過去繳回的餘額再回饋地方，因此今年才可以領5000元，如果連同5倍振興券，大家就要1萬元可以過年。

桃園市雖然是直轄市，不過復興區因為屬於原住民族自治行政區，區長、代表還是以選舉方式產生，回饋金發放由公所直接作業。