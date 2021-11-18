大溪源古本舖 展出百年前雲香紗大襟衫、訂婚洋裝

桃園市大溪老街和平路上有180年歷史的源古本舖，今年再度獲得文化部文化資產管理維護優良獎肯定，疫情降溫後，老房子即日起至12月5日舉辦「家時尚-布衣」雙周展，百年大襟衫、1甲子以前的訂婚絲綢洋裝宛如出自國際名家收工，讓不少人開眼界，也更深刻感受老街的珍貴文化。

源古本舖家族這次搬出「老衣箱」辦展，提供珍藏的服飾包括超過百年以上以蠶絲織造的古董級香雲紗大襟衫，與充滿時代風情的麵粉袋褲頭，銜接絹絲緞面褲身的阿嬤褲；另外讓人驚艷的是88歲的古廖玉昭保存當年親手縫製自己的絲綢訂婚洋裝和睡衣，不但像新衣一樣，剪裁和設計不輸時下大師設計的服裝。

策展人古正君除了規畫展出源古本舖家族「老衣箱」珍藏的服飾、古布，還邀請服裝設計師吳岱紜、編舞家卓庭竹以「時代混搭術」為題，策劃一場別開生面的不老職人走秀，11月27日絢麗登場；活動期間每周四、五、六、日下午1點到5點，開放民眾入館免費參觀，每整點限額25人入場。

古正君表示，「家時尚-布衣」雙周展透過3個展區，呈現不同時代的穿著風格與時尚樣貌。源古本舖家族「老衣箱」珍藏祖母廖氏秀的香雲紗大襟衫已經有102年歷史，還有麵粉袋褲頭銜接絹絲緞面褲身的阿嬤褲。

大襟衫相當於禮服，大戶人家的衣袖寬大，祖母廖氏秀的大襟衫是古正君的舅婆親手裁縫製作送給祖母，使用香雲紗頂級布料，服裝設計師稱讚百年前沒有機器輔助，純手工精巧，即使現在衡量也是1件高水準的服裝。古廖玉昭記不得當時舅媽做1件這樣的衣服花費，但是確定當時一般公務員1個月的薪水應該還不夠買1件這件高級布料的大襟衫。

訂婚洋裝和睡衣是古正君的母親古廖玉昭當年親手縫製的訂婚洋裝，雖然已有62年但是保存良好，展場1台縫紉機也有60多年。古廖玉昭回憶年輕時候就非常熱衷裁縫，當時會翻閱日本最新出刊的裁縫雜誌，學做最新流行款式的衣服，到後來結婚孩子陸續出生後，就開始以孩子為主，為他們量身縫製新衣。

「只要你做出1件新衣服，那塊料子馬上就會賣完」，古廖玉昭補充當時大溪布莊的老闆說過這樣的話，她一輩子忘不了。看著自己縫製的洋裝、睡衣從老衣箱中拿出來立在展場，也喚起許多回憶。