後龍西湖溪自行車道剛完工 騎士遇「飛沙挑戰」受困
苗栗縣沿海部分地區冬季飛沙嚴重，後龍鎮公所去年爭取地方創生計畫補助，今年9月間在西湖溪出海口往海角樂園方向修建的自行車道，不料完工不久部分路段就遭飛沙覆蓋，還發生騎士受困的意外，鎮公所表示目前積沙路段已由當地的風力發電業者協助清除，鎮公所將不定期查看維護，治本方面已與新竹林管處完成會勘，將在周邊進行定沙措施。
後龍鎮西湖溪南岸有半天寮好望角、清海宮、過港舊遂道、貝化石層、海角樂園、山邊媽祖廟等多個景點，並有縣府打造的「綠光海風」自行車道路線，可一路通抵通霄鎮拱天宮，縣府、鎮公所去年透過立委陳超明爭取地方創生計畫，希望串連沿海各景點，獲得補助千萬元經費辦理自行車道整建及溼地周邊環境營造計畫。
苗栗縣的綠光海風自行車路線從北到南，引導遊客感受海岸之美，但西湖溪南岸仍有數公里路段未開闢車道 ，縣府去年3月間完成西湖溪出海口景觀橋工程後，與鎮公所共同爭取地方創生計畫，也規畫整建從景觀橋到海角樂園約1公里長的自行車道，不料今年9月完工不久，就出現部分路段遭積沙掩蓋的窘況，還有民眾騎機車闖入，造成進退不得的受困意外。
後龍鎮公所表示，日前發生積沙的路段在海角樂園與西湖溪景觀橋之間，這條自行車道利用當初風電業者在海岸開闢的施工便道規畫設置自行車道，目前積沙情況已由風電業者協助清除，鑑於海岸飛沙嚴重，治標方面鎮公所將不定期查看維護，最近並與新竹林管處海岸林工作站人員共同會勘完成，希望以定沙的方式達到治本目標，讓自行車道充分發揮休憩功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言