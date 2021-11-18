後龍西湖溪自行車道剛完工 騎士遇「飛沙挑戰」受困

苗栗縣沿海部分地區冬季飛沙嚴重，後龍鎮公所去年爭取地方創生計畫補助，今年9月間在西湖溪出海口往海角樂園方向修建的自行車道，不料完工不久部分路段就遭飛沙覆蓋，還發生騎士受困的意外，鎮公所表示目前積沙路段已由當地的風力發電業者協助清除，鎮公所將不定期查看維護，治本方面已與新竹林管處完成會勘，將在周邊進行定沙措施。

後龍鎮西湖溪南岸有半天寮好望角、清海宮、過港舊遂道、貝化石層、海角樂園、山邊媽祖廟等多個景點，並有縣府打造的「綠光海風」自行車道路線，可一路通抵通霄鎮拱天宮，縣府、鎮公所去年透過立委陳超明爭取地方創生計畫，希望串連沿海各景點，獲得補助千萬元經費辦理自行車道整建及溼地周邊環境營造計畫。

苗栗縣的綠光海風自行車路線從北到南，引導遊客感受海岸之美，但西湖溪南岸仍有數公里路段未開闢車道 ，縣府去年3月間完成西湖溪出海口景觀橋工程後，與鎮公所共同爭取地方創生計畫，也規畫整建從景觀橋到海角樂園約1公里長的自行車道，不料今年9月完工不久，就出現部分路段遭積沙掩蓋的窘況，還有民眾騎機車闖入，造成進退不得的受困意外。