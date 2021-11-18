快訊

打二劑AZ四個月後抗體變負的？羅一鈞回應了

台南也爆打錯疫苗！男子診所預約BNT卻被接種高端

後龍西湖溪自行車道剛完工 騎士遇「飛沙挑戰」受困

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣西湖溪出海口景觀橋通往後龍海角樂園的自行車道，今年9月完工不久就遭風沙掩蓋部分路路段，鎮公所將不定期查看維護，並與林管處完成會勘，將加強周邊定沙措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖溪出海口景觀橋通往後龍海角樂園的自行車道，今年9月完工不久就遭風沙掩蓋部分路路段，鎮公所將不定期查看維護，並與林管處完成會勘，將加強周邊定沙措施。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣沿海部分地區冬季飛沙嚴重，後龍鎮公所去年爭取地方創生計畫補助，今年9月間在西湖溪出海口往海角樂園方向修建的自行車道，不料完工不久部分路段就遭飛沙覆蓋，還發生騎士受困的意外，鎮公所表示目前積沙路段已由當地的風力發電業者協助清除，鎮公所將不定期查看維護，治本方面已與新竹林管處完成會勘，將在周邊進行定沙措施。

後龍鎮西湖溪南岸有半天寮好望角、清海宮、過港舊遂道、貝化石層、海角樂園、山邊媽祖廟等多個景點，並有縣府打造的「綠光海風」自行車道路線，可一路通抵通霄鎮拱天宮，縣府、鎮公所去年透過立委陳超明爭取地方創生計畫，希望串連沿海各景點，獲得補助千萬元經費辦理自行車道整建及溼地周邊環境營造計畫。

苗栗縣的綠光海風自行車路線從北到南，引導遊客感受海岸之美，但西湖溪南岸仍有數公里路段未開闢車道 ，縣府去年3月間完成西湖溪出海口景觀橋工程後，與鎮公所共同爭取地方創生計畫，也規畫整建從景觀橋到海角樂園約1公里長的自行車道，不料今年9月完工不久，就出現部分路段遭積沙掩蓋的窘況，還有民眾騎機車闖入，造成進退不得的受困意外。

後龍鎮公所表示，日前發生積沙的路段在海角樂園與西湖溪景觀橋之間，這條自行車道利用當初風電業者在海岸開闢的施工便道規畫設置自行車道，目前積沙情況已由風電業者協助清除，鑑於海岸飛沙嚴重，治標方面鎮公所將不定期查看維護，最近並與新竹林管處海岸林工作站人員共同會勘完成，希望以定沙的方式達到治本目標，讓自行車道充分發揮休憩功能。

苗栗縣西湖溪出海口景觀橋通往後龍海角樂園的自行車道，今年9月完工不久就遭風沙掩蓋部分路路段，鎮公所將不定期查看維護，並與林管處完成會勘，將加強周邊定沙措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖溪出海口景觀橋通往後龍海角樂園的自行車道，今年9月完工不久就遭風沙掩蓋部分路路段，鎮公所將不定期查看維護，並與林管處完成會勘，將加強周邊定沙措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖溪出海口景觀橋通往後龍海角樂園的自行車道，今年9月完工不久就遭風沙掩蓋部分路路段，積沙日前清除完成後，近來又出現部分積沙，鎮公所將不定期清除維護，最近並與林管處會勘，將加強周邊定沙措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖溪出海口景觀橋通往後龍海角樂園的自行車道，今年9月完工不久就遭風沙掩蓋部分路路段，積沙日前清除完成後，近來又出現部分積沙，鎮公所將不定期清除維護，最近並與林管處會勘，將加強周邊定沙措施。記者胡蓬生／攝影

自行車 車道 新竹

延伸閱讀

推動自行車綠色網路 蔡其昌爭取1795萬優化后豐段

新北公共工程優質獎 三貂嶺隧道自行車道等12案獲獎

亮點！串連基隆河濱自行車道採懸臂工法 8百米2千多壺穴

傳說中隧道鏡面倒影成真 三貂嶺自行車道明年初試營運

相關新聞

後龍西湖溪自行車道剛完工 騎士遇「飛沙挑戰」受困

苗栗縣沿海部分地區冬季飛沙嚴重，後龍鎮公所去年爭取地方創生計畫補助，今年9月間在西湖溪出海口往海角樂園方向修建的自行車道...

大溪源古本舖 展出百年前雲香紗大襟衫、訂婚洋裝

桃園市大溪老街和平路上有180年歷史的源古本舖，今年再度獲得文化部文化資產管理維護優良獎肯定，疫情降溫後，老房子即日起至...

「市民當家爭回榮耀」竹市藍營議員喊話林智堅維持現狀

新竹市議會國民黨團今天在議會聯合質詢，接力點出市長林智堅大談縣市合併升格之前，應多將心思放在城市治理工作，市議員陳治雄更...

台積電2奈米廠將落腳寶山 議員憂交通問題超負荷

新竹縣議員邱振瑋今天在縣議會進行質詢時提到，台積電2奈米廠就將落腳竹科寶山，對於周邊交通問題恐怕面臨龐大負荷，要求應進行...

苗栗三義每人發3000元消費金 其他鄉鎮敲碗盼「跟進」

苗栗縣三義鄉率先決定在12月間發放每位鄉民3000元振興消費禮金，消息昨天傍晚傳出，鄉民接連在臉書社群表達開心和雀躍的心...

《新竹市跳級生》簽書會開跑 林智堅前進人氣店家簽書

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，20日下午將巡迴新竹在地店家「鷹王肉圓」、「長興釣蝦場」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。