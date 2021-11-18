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台積電2奈米廠將落腳寶山 議員憂交通問題超負荷

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹科寶山擴建2期正徵收寶山鄉大片土地，將作為未來台積電廠房用地。圖／縣議員邱振瑋提供
竹科寶山擴建2期正徵收寶山鄉大片土地，將作為未來台積電廠房用地。圖／縣議員邱振瑋提供

新竹縣議員邱振瑋今天在縣議會進行質詢時提到，台積電2奈米廠就將落腳竹科寶山，對於周邊交通問題恐怕面臨龐大負荷，要求應進行整體規畫，並針對被徵收地主權益更重視；縣府交旅處回應將分短中遠期進行，優先進行科環路拓寬來改善，縣長楊文科也承諾將損害降到最低。

台積電2奈米製程廠將設於竹科寶山擴建2期計畫，將蓋4座廠房，目前該計畫區域正在進行土地徵收，也規畫陸續將區域內的大崎村居民遷移，不過交通問題將成為未來一大考驗，尤其上下班尖峰車流可能讓已經壅塞的園區交通更打結。

邱振瑋就表示，寶山鄉的交通問題屆時恐怕超過負荷，縣府應該未雨綢繆，與科管局提前共商交通解決辦法，針對園區交通及周邊聯外道路，進行通盤的整體規畫。

交旅處表示，短期將科環路拓寬列為優先改善目標，預計2023年就能完工，可以減緩園區車流回堵至交流道匝道的問題；中期則將改善國道1號新竹交流道匝道形式，減少匝道與平面道路口號誌管制造成的遲滯問題，可考慮新增匝道出入口來分流園區車潮。

遠期則已由科管局辦理國道3號寶山交流道改善可行性評估，日前才辦理期中報告審查，目前正由規畫公司依審查意見進行修正，後續若作業順利，應可於2023年上半年完成期末審查，將申請計畫書送中央，爭取中央支持辦理後續規畫設計及工程事宜。

楊文科表示，縣府已與相關單位協調，獲得科管局承諾就交流道及周邊交通進行整體規畫；不過邱振瑋還提到徵收範圍內地主權益問題，希望科管局能用合理的徵收價格保障地主的權益，大崎墓園遷葬墓主的權益也要重視，楊文科則強調會全力維護被徵收地主權益，將損害降到最低。

楊文科 新竹 國道

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