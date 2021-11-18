苗栗三義每人發3000元消費金 其他鄉鎮敲碗盼「跟進」

苗栗縣三義鄉率先決定在12月間發放每位鄉民3000元振興消費禮金，消息昨天傍晚傳出，鄉民接連在臉書社群表達開心和雀躍的心情，其他鄉鎮市民聞訊，紛紛表達羨慕之意，但也不禁留言詢問「苗栗呢？」、「竹南呢？」、「頭份呢？」各地網友聲聲呼喚自己所在鄉鎮市「跟進」，但多數鄉鎮市今天都認為礙於財政考量，不太可能比照三義鄉發放振興禮金。

三義鄉民代表會昨天下午通過鄉公所提出的因應疫情發放振興消費禮金自治條例，並通過追加預算4675萬元，預定12月11日起將針對全鄉設籍的1萬5000多人發放振興消費禮金3000元，凡是10月31日前設籍的鄉民或出生的新生兒都可領取。

三義鄉要發3000元振興消費禮金的消息傳出，縣內其他鄉鎮市的網友都紛紛留言表示羨幕，許多人還留言詢問自己鄉鎮有沒有？不少人留言要求自己的鄉鎮首長「加油」，期盼也能領到這筆振興禮金。

頭份市公所表示，全市有10萬多人口，如比照辦理至少要3億元，但市內還有多項建設待推動，包括市場及各活動中心改建等，不太可能比照三義發放每人3000元禮金。

全縣人口數居第二的竹南鎮現有8萬多人，鎮民代表會在這次定期會也提出發放1000元的建議案，但鎮公所表示從財政狀況考量，即使發1000元也要近9000萬元預算，實在難以配合辦理。

苗栗市公所認為類似的振興消費禮金發放，應由中央統籌辦理，鄉鎮市公所除非有大筆自有財源進帳，否則很難跟進，苗栗市如比照三義發放標準，就要2億多元，不是鄉鎮市財政所能負擔。

三義鄉隔鄰銅鑼鄉的人口數與三義相近，鄉長謝昌年表示，他今年已加碼發放新生兒每胎1.2萬元的生育補助，明年更計畫全額補助國中小到幼稚園的營養午餐、70歲以上老花眼鏡，另外敬老金500元也從80歲下修至70歲、還有全民意外險等福利措施，財政是否還有餘力發放振興禮金，將與財主單位再商量。