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明華園20日到竹市 孫翠鳯領銜演出「劉全進瓜」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹光臨藝術節戶外公演倒數第二場將於20日晚上7點登場，新竹市政府邀請明華園到普天宮演出經典劇碼「劉全進瓜」。圖／新竹市政府提供
新竹光臨藝術節戶外公演倒數第二場將於20日晚上7點登場，新竹市政府邀請明華園到普天宮演出經典劇碼「劉全進瓜」。圖／新竹市政府提供

新竹光臨藝術節戶外公演倒數第二場將於20日晚上7點登場，新竹市政府邀請明華園到普天宮演出經典劇碼「劉全進瓜」，將由歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜演出，到場民眾看戲順手捐發票，當天還可兌換普天宮月曆等精美禮物。

新竹市政府稅務局指出，明華園經典劇碼「劉全進瓜」是敘說思妻心切的秀才劉全，自願擔任唐朝大使，赴十殿閻羅，以尋亡妻，但是，陰間律法不容破壞，劉全妙計無法得逞，在天兵天將重重包圍下，轉輪王被真情打動，轉輪台最終飛出一對比翼鳥。

稅務局長李世珍說，戶外展演將搭配統一發票租稅宣導活動，20日下午5點30分開始，民眾只要捐贈今年9至11月份雲端發票1張至40張或紙本發票2張至40張（每張發票金額10元以上），依發票張數可換限量200份的普天宮虎虎生風月曆等精美禮物。

另外，凡現場申辦手機條碼或體驗稅務AI者，亦可獲得宣導品1份。所募得發票將全數捐給新竹市公益團體，讓愛心辦稅無限延伸。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站或撥03-5225161轉213或0800-000321、1999市民服務專線，由專人服務。

新竹光臨藝術節戶外公演倒數第二場將於20日晚上7點登場，新竹市政府邀請明華園到普天宮演出經典劇碼「劉全進瓜」。圖／新竹市政府提供
新竹光臨藝術節戶外公演倒數第二場將於20日晚上7點登場，新竹市政府邀請明華園到普天宮演出經典劇碼「劉全進瓜」。圖／新竹市政府提供

統一發票 新竹 月曆

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