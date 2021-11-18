《新竹市跳級生》簽書會開跑 林智堅前進人氣店家簽書

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，20日下午將巡迴新竹在地店家「鷹王肉圓」、「長興釣蝦場」與「直達咖啡」，一連辦3場簽書會，歡迎民眾提前報名。林智堅說，簽書會將走進新竹大街小巷，邀民眾一塊來品嘗在地美食紅糟肉圓、臭豆腐與咖啡單品。簽書會第4場將於27日晚上新竹誠品登場。

林智堅說，市政專書《新竹市跳級生》發行來大獲好評，先後舉辦新書發表會與新竹市都市環境景觀發展論壇，積極推廣新竹經驗。20日起展開巡迴簽書會，將近距離與民眾接觸交流，分享治理城市的歷程故事，希望讓「新竹模式」成為一種參考。

有別於書店、咖啡店傳統簽書會選擇，20日簽書會地點特別選擇在地人氣小吃店，林智堅說，希望將書裡的故事帶進新竹大街小巷，探索在地同時更要宣傳新竹美食。第一站下午1點在香山「鷹王肉圓」，坐落於新竹空軍基地旁，是在地經營超過一甲子的美食店家，有蒜蓉加滿的紅糟肉圓，還有隱藏美食香腸，可邊看飛機邊品嘗。

第二站下午2點半在光復路上的「直達咖啡」，是竹科人的咖啡好朋友，林智堅說，許多嗜喝咖啡的朋友都在這邊買豆子、學習咖啡知識，他更獨家公開他最愛的單品衣索比亞耶加日曬豆，「一定要自己手沖才對味！」讓大家在咖啡香中品味新竹經驗。

第三站下午4點在香山「長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐」，這是傳說中「被釣蝦耽誤的臭豆腐店」，使用獨門秘方的特級麻辣臭豆腐，讓吃過的人都讚不絕口，歡迎大家一起來參加簽書會，還能順道體驗新竹第一臭的威力。