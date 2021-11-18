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11萬市民打高端 藍議員批桃市府：早知如此何必當初

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超、林政賢、詹江村、涂權吉今天召開記者會，批評桃園市政府讓選擇施打高端疫苗的11萬市民還要補打國際認證疫苗才能出國，「早知如此、何必當初」。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超、林政賢、詹江村、涂權吉今天召開記者會，批評桃園市政府讓選擇施打高端疫苗的11萬市民還要補打國際認證疫苗才能出國，「早知如此、何必當初」。記者朱冠諭／攝影

中央疫情指揮中心宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種1劑或2劑高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，引發外界質疑。國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超、林政賢、詹江村、涂權吉今天召開記者會表示，當初他們在市議會提出在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，但市府置若罔聞，讓當初選擇施打高端疫苗的11萬市民還要補打國際認證疫苗才能出國，「早知如此、何必當初」。

林政賢表示，日前他在市議會臨時會時提出臨時動議，建請市府在桃園市境內施打的新冠疫苗，必須經過國際認證，雖然動議通過，但市府顯然不認同，造成桃園市施打高端疫苗第一劑6萬4647人及第二劑5萬2875人，總共11萬7522人成為「被實驗的白老鼠」，事實證明當初的憂慮並非杞人憂天。

徐玉樹表示，3個多月來，全台高端疫苗總共有77萬人接種，而高端疫苗僅獲4個國家認可入境，執政黨當初卻講得天花亂墜，把高端塑造為全球第一支使用「免疫橋接」的神勇疫苗，一路開綠燈全力護航，如今施打高端疫苗的民眾成為「疫苗孤兒」，出國還要補打兩劑國際認證疫苗，難怪被網友譏為台灣成為全球唯一的「四劑帝國」。

梁為超、詹江村、涂權吉指出，目前國內外疫苗混打的相關研究，均無先打一或兩劑高端後，再施打另外兩劑疫苗的相關實驗，他們相當質疑安全性，尤其指揮中心一再強調，疫苗混打需要更多科學證據、甚至疫苗打多對身體也非好事，前後一再打臉自己，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中應該下台。

國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超、林政賢、詹江村、涂權吉今天召開記者會，批評桃園市政府讓選擇施打高端疫苗的11萬市民還要補打國際認證疫苗才能出國，「早知如此、何必當初」。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超、林政賢、詹江村、涂權吉今天召開記者會，批評桃園市政府讓選擇施打高端疫苗的11萬市民還要補打國際認證疫苗才能出國，「早知如此、何必當初」。記者朱冠諭／攝影

高端疫苗 桃園 混打

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