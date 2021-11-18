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議員指台中AED設置六都墊底 衛生局長：確實太少會加強

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員賴佳微、江肇國、周永鴻今天在市議會質詢指出，台中AED數量不但六都最不充足，市民訓練使用人次也排名倒數，呼籲市府加速推廣建置，並加強民眾的訓練。記者喻文玟／攝影
台中市議員賴佳微、江肇國、周永鴻今天在市議會質詢指出，台中AED數量不但六都最不充足，市民訓練使用人次也排名倒數，呼籲市府加速推廣建置，並加強民眾的訓練。記者喻文玟／攝影

最近天氣開始變冷，全台也有出現心血管疾病猝死的案例，當在路上遇到有人心臟驟停時，黃金5分鐘取得AED急救，並施以CPR，更有機會提高患者存活率。

台中市議員賴佳微、江肇國、周永鴻今天在市議會質詢指出，台中AED數量不但六都最不充足，市民訓練使用人次也排名倒數，呼籲市府加速推廣建置，並加強民眾的訓練。

賴佳微指出，2020年六都的綜合統計比較，台中市的AED在每10萬人擁有數六都墊底，平均只有44.8台，相較台北市平均每10萬人有85.9台，台中是六都最少，還落後第五名的桃園市15台。

賴佳微說，AED不是有就好，更要搭配CPR充分來宣導，才不會讓民眾在緊急關頭時候不知如何使用，但根據六都2020年AED、CPR宣導總人次的統計來看，台中是六都倒數第二，僅36930人被宣導，這個數字離雙北宣導人次皆破十萬來比，差距也相當大。

台中市衛生局長曾梓展說，公部門能設置AED的場域都設置了，也許其他私人公司有設置，但沒有通報，未來會再加強宣導，包括八大場域。

賴佳微說，台中推AED很多年，從縣市合併剛開始的市長胡志強到前市長林佳龍都在積極廣推設置，但在盧市長任內卻停滯不前，代表衛生局長不合格。

曾梓展坦言，目前確實太少了，明年會加強八大場域、公司行號要推廣設置，會再加強AED和CPR的急救教育。

賴佳微表示，「心臟疾病」是國人10大死因第二名，台灣每年約有２萬人在送到醫院前心跳就停止了。國外有研究指出，如果心臟停止的意外發生時，在患者心跳停止的１分鐘內馬上給予電擊，心跳回復的機率高達９成。

她呼籲市府，加速盤點市府各單位內還沒建置的空間，加速來建置外，針對法規內需建置AED的八大公共場所也需檢視是否有充分來落實，並提供誘因鼓勵民間企業達一定規模者也一併來設置，密度提高之外，更要加強對於市民操作AED的訓練。

AED 衛生局 CPR

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