桃園建置「AI智慧路口警示」 預估降低15%事故率

近年來桃園市人口成長快速，交通流量大幅增加，市府今年與資策會合作，開發智慧路口安全警示系統，透過AI影像辨識輔助偵測車輛，提醒駕駛留意前方路況。該系統目前在中壢區及大園區等5處大型路口正式啟用，預期可降低15%以上事故率。

桃園市長鄭文燦表示，桃園汽車登記數約有80多萬輛，全國每年大型車輛事故約有5000件，尤其在轉彎時的內輪差，對行人以及機車等弱勢用路人產生的威脅更是常見，桃園有17所大專院校，每年培育近2萬3千多名學子，其主要交通工具仰賴機車為主，希望透過智慧路口安全警示的科技輔助，降低機車族群以及行人等事故傷亡。

交通局交通工程科長劉廣堂指出，這款AI智慧路口安全警示系統，在今年8月建置完成並開始測試，該系統先在十字路口建置攝影機，再透過AI影像辨識技術，判斷可能造成交通事故的危險因素，當行人和右轉車輛衝突時，CMS看板就會顯示車牌和警告訊息提醒駕駛人及路人；而當右轉大型車與右側機車轉彎時，系統也會提醒，避免內輪差肇事。

AI智慧路口安全警示系統目前設置的地點，包括大園區高鐵北路與青昇路口、大園區高鐵南路與青埔路口、中壢區環中東路與中山東路口、中壢區新中北路與普忠路口、中壢區環中東路與普忠路口。

劉廣堂表示，5處試辦地點，主要都是有車輛或行人衝突比較多或易肇事路口，像大園區高鐵北路與青昇路、高鐵南路與青埔路兩路口人車增加，因此會特別警示來車要禮讓行人；環中東路與普忠路、中山東路口車流量大，也會特別提醒人車，避免右轉側撞。