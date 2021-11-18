桃園羅浮高中、國中昨打流感疫苗14人暈針 今天8人請假

桃園市復興區今年新設的羅浮高中和附設國中部，還有在同一個校園裡面的羅浮國小，昨天176位學生打流感疫苗，近中午出現疑似集體暈針的情況，有14位學生送醫，昨晚陸續出院。14人今天上午有8人請假6人到學校上課，其中1位請假的學生因為還是覺得不舒服再到醫院門診，醫師初步研判沒有大礙。

教育局昨晚和今天緊急聯繫衛生單位，並且關注學生會不會打錯疫苗，衛生局回覆已經確認過，學生並沒有打錯疫苗，確實是注射流感疫苗發生疑似集體暈針的意思，有些等候的學生看見前面打疫苗的同學一些皺眉頭、痛的表情也會跟著緊張，因此產生暈針的情形，過去也有類似的情況，不過羅浮高中和國中部有14人的確比較多。

教育局表示，昨天高中、國中、國小一起打流感疫苗，小學生完全沒有事，暈針的有兩位高一學生，其他12人都是國中部的學生，又以女學生居多。

14人送醫以後昨天晚上陸續出院，今天8位學生請假，學校都跟家長確認過，也叮嚀讓學生在家好好休息，其中一位學生因為還是覺得不舒服，在家長陪同下到醫院門診觀察，初步研判沒有心臟問題或特別狀況。