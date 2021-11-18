桃園市議會半小時審完預算 藍議員傻眼：也太快

桃園市議會今天審查經發局、3營業基金、28個特種基金預算，但才37分鐘就全部審查完畢，若扣除中場休息5分鐘只有32分鐘。

今天議會從9點開始，擔任主席的民進黨議員呂林小鳳飛速審查預算，13分鐘就將經發局、3營業基金預算審查完畢，隨後的特種基金也只花22分鐘審查。由於國民黨在場的僅議員陳姿伶，9點37分預算就審查完畢，創下本會期最快速度。

國民黨議員黃婉如、舒翠玲今天到場後才發現預算已經審查完畢，舒翠玲直言，預算審查速度太快「太誇張」。黃婉如則說，因為今天天氣不好塞車，她從服務處到議會竟花了40分鐘。

經發局明年預算，歲入4億1868萬元、歲出11億2646萬3000元；營業基金部分，其中桃園航空城公司年度預算總額為1億69.9萬元；其中1億元為興建「亞洲．矽谷創研中心」舉債1億元；桃園大眾捷運公司部分，營業收入為15.18億元、營業支出為21.28億元，淨損6.1億元；桃園果菜市場公司，營業收入2478萬元、營業支出2387萬元，淨利91萬元。

附屬單位預算共有28個特種基金，總收入735億8509萬元、支出678億7013萬元，盈餘57億1496萬元。