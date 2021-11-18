快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣12/12辦縣市合併高峰論壇 開放民眾參與對話

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣將辦縣市合併升格高峰論壇，邀請學者與談，也開放民眾參與提供意見。圖／縣府提供
新竹縣將辦縣市合併升格高峰論壇，邀請學者與談，也開放民眾參與提供意見。圖／縣府提供

新竹縣市合併升格議題討論持續，新竹縣政府決定於12月12日在竹北喜來登飯店舉辦「110年竹縣跨『市』代高峰論壇」，由縣長楊文科帶頭，邀集專家學者、產業、縣市代表們與談，同時也開放青年、民眾報名參與討論，參與名額200人額滿為止。

新竹縣府指出，大新竹合併議題由新竹市長林智堅在今年9月6日提出，縣長楊文科表達贊同，前提是須升格為直轄市，才對百姓方有實質助益。

不過縣府也指出，2縣市人口總和約102萬人，按照現有法源地方制度法第4條規定仍不足所定人口聚居達125萬人的門檻，所以有人主張修改地方制度法第4條，將升格人口條件降為100萬人，並盡速通過行政區域劃分法或是修訂財政收支劃分法。

教育處表示，新竹縣市合併升格議題涉及國土規畫、地域平衡、財稅分配及民意等因素，須從長計議、廣納意見，因此這次高峰論壇將邀請聯電榮譽副董宣明智、台灣產經建研社理事長洪奇昌、新竹市前市長林政則、摩斯漢堡董事長林建元及中華大學副校長解鴻年等人，擔任論壇與談人，分享議題觀點，也將與民對談。

竹縣跨「市」代高峰論壇開放關心新竹縣市合併的地方民眾一同響應及參與，縣府歡迎設籍、居住、就學或就業於新竹縣市的民眾，即日起到12月1日止，前往報名網站或至Accupass活動通搜尋「竹縣跨市代高峰論壇」線上報名，填妥報名資訊後另以e-mail通知是否錄取，共計200名額滿截止。

新竹 縣市合併 楊文科

延伸閱讀

大新竹合併升格太倉促？林智堅：啟動到結束 1年沒問題

新竹縣府宣布啟動捷運計畫 進入規畫路網階段

湖口高中遷校下個月將招標 王爺壟運動公園也正在改善

新竹縣長照一床難求 楊文科：鼓勵現有機構增加床數

相關新聞

新竹縣12/12辦縣市合併高峰論壇 開放民眾參與對話

新竹縣市合併升格議題討論持續，新竹縣政府決定於12月12日在竹北喜來登飯店舉辦「110年竹縣跨『市』代高峰論壇」，由縣長...

竹市香山疫苗站撤站如工地 議員要求恢復運動使用

疫苗接種持續進行，新竹市政府因應入冬，陸續將部分戶外疫苗施打站撤站，改移往室內施打，市議員陳啓源發現香山田徑場作為疫苗施...

竹縣跨「市」代 高峰論壇下月登場　

新竹縣市合併升格議題，目前成為熱門話題並引起熱烈討論，為廣納各界意見，新竹縣政府將於12月12日星期日在新竹豐邑喜來登大...

石虎保育融入布袋戲 蕭建平「藝起看虎趣」21日登場

苗栗縣政府文化觀光局11月21日下午2時30分將邀請在地傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」在中正堂前廊演出「藝起看虎趣」...

桃園果菜市場 遷建20年沒動靜

桃園果菜市場建築使用半世紀，研議遷建20年沒動靜，附近街道狹小、交通阻塞嚴重，多名市議員督促市府應在市長鄭文燦任內替新市...

漫步舊城 拚新竹站前觀光

新竹市站前發展沒落，不少店家掛出「招租」看板，讓人不勝唏噓；議員劉崇顯昨提擴大騎樓順平、增加假日徒步區構想，議員林彥甫建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。