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新竹縣12/12辦縣市合併高峰論壇 開放民眾參與對話
新竹縣市合併升格議題討論持續，新竹縣政府決定於12月12日在竹北喜來登飯店舉辦「110年竹縣跨『市』代高峰論壇」，由縣長楊文科帶頭，邀集專家學者、產業、縣市代表們與談，同時也開放青年、民眾報名參與討論，參與名額200人額滿為止。
新竹縣府指出，大新竹合併議題由新竹市長林智堅在今年9月6日提出，縣長楊文科表達贊同，前提是須升格為直轄市，才對百姓方有實質助益。
不過縣府也指出，2縣市人口總和約102萬人，按照現有法源地方制度法第4條規定仍不足所定人口聚居達125萬人的門檻，所以有人主張修改地方制度法第4條，將升格人口條件降為100萬人，並盡速通過行政區域劃分法或是修訂財政收支劃分法。
教育處表示，新竹縣市合併升格議題涉及國土規畫、地域平衡、財稅分配及民意等因素，須從長計議、廣納意見，因此這次高峰論壇將邀請聯電榮譽副董宣明智、台灣產經建研社理事長洪奇昌、新竹市前市長林政則、摩斯漢堡董事長林建元及中華大學副校長解鴻年等人，擔任論壇與談人，分享議題觀點，也將與民對談。
竹縣跨「市」代高峰論壇開放關心新竹縣市合併的地方民眾一同響應及參與，縣府歡迎設籍、居住、就學或就業於新竹縣市的民眾，即日起到12月1日止，前往報名網站或至Accupass活動通搜尋「竹縣跨市代高峰論壇」線上報名，填妥報名資訊後另以e-mail通知是否錄取，共計200名額滿截止。
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