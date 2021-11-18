竹市香山疫苗站撤站如工地 議員要求恢復運動使用

疫苗接種持續進行，新竹市政府因應入冬，陸續將部分戶外疫苗施打站撤站，改移往室內施打，市議員陳啓源發現香山田徑場作為疫苗施打站，日前撤站後，現場依舊堆置大量棧板，甚至出現釘子裸露等危險狀況，要求市府做好善後，該開放就開放。市長林智堅允諾，會將現場盡速整理乾淨，如後續工程還沒發包，應該恢復運動使用。

陳啓源上周前往香山田徑場的香山區疫苗施打站了解撤站後現況，發現不僅多個文件櫃都還堆置在原地，運動場地上的棧板鋪面也都還在，且處處成堆，仔細一看，棧板上的釘子裸露在外，相當危險，他直言若疫苗站完成階段性任務，應該好好善後。

「場地也沒有籃球架，該怎麼運動？」陳也認為，善後不該只是拉起封鎖線，明明就是個運動場地，已經不做疫苗施打使用了，應該恢復既有運動用途，若後續仍有工程要進行，市府應該在現場做好告示，讓民眾知曉為何不能運動，可轉往其他場地。

「已經拖很久了，還是這樣的場地讓人無法接受！」市議員林耕仁認為市府處理太過消極，強調撤站後又不弄乾淨，應該還給大家原本的運動空間，至於後續若有其他工程，也應該等到真正標出去後再來處理，而不是一味封閉、不善後，遲遲無法打球。

工務處代理處長葉時青說，香山站因為後續還有工程要進行，但還沒發包，會再檢視場地現況，並跟教育處研議後續開放事宜；林智堅也補充強調，如果工程還沒發包，應該恢復運動使用。

市府指出，香山施打站已完成階段性任務，後續將於原基地改建為香山綜合運動場風雨球場，且籃球場地坪現況較不平整，故現就原基地進行圍籬架設，場地復原未有完善之處，感謝議員提醒，會立刻處理完畢。