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石虎保育融入布袋戲 蕭建平「藝起看虎趣」21日登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局11月21日下午2時30分將邀在地傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」在中正堂前廊演出「藝起看虎趣」，採自由入場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局11月21日下午2時30分將邀在地傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」在中正堂前廊演出「藝起看虎趣」，採自由入場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府文化觀光局11月21日下午2時30分將邀請在地傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」在中正堂前廊演出「藝起看虎趣」，採自由入場，適合闔家觀賞，文觀局歡迎大小朋友手拉手共下來欣賞。

文觀局展演藝術科指出，蕭建平電視木偶劇團團長蕭志偉是劇團第四代傳承者，他見傳統布袋戲過於沉悶單調，觀看人口日漸稀少，決心將木偶在秉持傳統元素下將布袋戲發揚創新，讓孩童貼近並認識傳統戲偶劇；這齣「藝起看虎趣」將戲偶改成頭大身小的Q板模樣，以苗栗縣保育動物石虎為主題，在輕鬆愉快氛圍下巧妙地喚起大家重視生態保育的重要性。

全劇結合生態保育及傳承偶戲藝術精髓，以淺顯易懂的口白、逗趣的石虎戲偶樣貌，搭配燈光特效，戲劇的張力結合現代科技創造多元演出，在人與偶的時空交錯中，開啟觀賞者的幻想世界，是一場有趣又美好的體驗。

文觀局表示，蕭建平電視木偶劇團將帶給大、小朋友滿滿的心靈感動與歡笑及啟發，希望大家共下來給予他們滿滿的掌聲鼓勵與支持，相關訊息請至苗栗縣政府文化觀光局網站藝文資訊/演藝活動查詢，或至Facebook搜尋「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

苗栗縣文觀局11月21日下午2時30分將邀在地傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」在中正堂前廊演出「藝起看虎趣」，採自由入場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局11月21日下午2時30分將邀在地傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」在中正堂前廊演出「藝起看虎趣」，採自由入場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 石虎 布袋戲

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