桃園羅浮高中國中部打流感疫苗 14生不適送醫
桃園市復興區羅浮高中國中部學生今天接種公費流感疫苗，卻有14名學生注射後陸續出現身體不適症狀送醫，截至晚間，全數學生已返家休息，衛生局不排除是集體暈針。
桃園市政府衛生局晚間表示，流感疫苗接種是由某家合約診所負責，統計時羅浮高中有包括國中部7到9年級，以及高中部1年級新生共185人願意接種，最後共176名師生完成接種作業，但有14名學生陸續出現頭暈、頭痛等症狀，其中1人甚至感到胸悶、呼吸困難，校方也立刻將學生送醫。衛生局不排除是學生在接種前後太緊張，造成集體暈針現象。
根據教育局在下午市政會議上提供的資料顯示，校園流感疫苗自10月12日開打，截至昨天已有205校完成流感疫苗接種，有16萬5460名學生願意在校接種流感疫苗，其中15萬6331名學生完成接種，接種率94.48%，另外也協助7000多名教職員工在校完成接種作業。
除了今天進行校園流感疫苗計畫接種的中平國小、中壢家商、陽明高中、羅浮高中、三民國小、羅浮國小、大華高中及雙龍國小共8校、6111人，明後天還有13校、1萬多人將陸續完成接種作業。
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