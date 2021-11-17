桃園報名客語認證連續3年全國第一 提升客語能力學習
桃園市政府客家事務局今天在客家文化館頒去年、今年通過客語能力認證團報，與認證人數競賽、客語沉浸式教學模組及績優客語薪傳師等獎項。局長黃傅淑香鼓勵獲獎單位持續學習客語並向下傳承扎根，同時以提高桃園市客語認證通過率為目標前進。
黃傅淑香表示，桃園市2018年至2020年客語能力認證報名人數全國第一，通過率自2016年開辦以來，平均達6成以上，未來除了報考人數，將以提高通過率為目標，持續推動客語能力認證。客家事物局還規畫客語薪傳師「到點客語教學」服務，提供機關學校便利的客語學習管道，也提供團體報名補助報名費及餐費，訂定市民及員工認證合格等獎勵機制，針對客語學習、認證團報補助及通過認證等不同階段，設計一條龍的鼓勵措施。
客家局為提高客語沉浸式教學辦理成效，激勵參與客語沉浸式教學教育工作者士氣，營造客語幼兒教學環境，特別辦理客語沉浸式教學模組評選，依據教學理念與過程及教學創新與績效等評分項目，經過初審、入園輔導撰寫方案及決審等過程，由市立龍潭幼兒園及私立小奶爸幼兒園脫穎而出，分別獲選特優獎及佳作，獲獎的教學模組已公告於桃園市客語沉浸式教學官網，供各園學習參考。
黃傅淑香強調，不論客語能力認證或客語沉浸式教學，客語薪傳師皆擔任重要角色，協助教學及推廣工作，客家局為鼓勵成效卓越且足為楷模的薪傳師，訂定桃園市表揚績優客語薪傳師實施要點，依近3年具體事蹟，包含推動客語成效顯著、著作、指導學員參，語文及歌唱競賽獲獎人數與參與客語薪傳師培訓課程情形等項目綜合評比。獲評績優薪傳師者有語言類曾馨儀、鄒欣倫、羅金珠、歌謠類王鳳珠、戲劇類卓玉蓮，期望大家能繼續傳承並推廣客家語言文化。
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