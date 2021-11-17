桃園報名客語認證連續3年全國第一 提升客語能力學習

桃園市政府客家事務局今天在客家文化館頒去年、今年通過客語能力認證團報，與認證人數競賽、客語沉浸式教學模組及績優客語薪傳師等獎項。局長黃傅淑香鼓勵獲獎單位持續學習客語並向下傳承扎根，同時以提高桃園市客語認證通過率為目標前進。

黃傅淑香表示，桃園市2018年至2020年客語能力認證報名人數全國第一，通過率自2016年開辦以來，平均達6成以上，未來除了報考人數，將以提高通過率為目標，持續推動客語能力認證。客家事物局還規畫客語薪傳師「到點客語教學」服務，提供機關學校便利的客語學習管道，也提供團體報名補助報名費及餐費，訂定市民及員工認證合格等獎勵機制，針對客語學習、認證團報補助及通過認證等不同階段，設計一條龍的鼓勵措施。

客家局為提高客語沉浸式教學辦理成效，激勵參與客語沉浸式教學教育工作者士氣，營造客語幼兒教學環境，特別辦理客語沉浸式教學模組評選，依據教學理念與過程及教學創新與績效等評分項目，經過初審、入園輔導撰寫方案及決審等過程，由市立龍潭幼兒園及私立小奶爸幼兒園脫穎而出，分別獲選特優獎及佳作，獲獎的教學模組已公告於桃園市客語沉浸式教學官網，供各園學習參考。