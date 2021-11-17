苗縣首發！ 三義鄉將發全鄉1萬5千多人振興禮金3千元

苗栗縣三義鄉率先開全縣先例，三義鄉民代表會今天下午通過4675萬元的追加預算案，12月11日起將針對全鄉設籍的1萬5000多人發放振興消費禮金3000元，凡是10月31日前設籍的鄉民或出生的新生兒都可領取。

三義鄉公所指出，國內疫情持續警戒，許多人無法如常工作，鄉長呂明忠及代表會主席黃富裕、副主席王文成及全體代表深感鄉親受到疫情波及，以致民生經濟大受影響，為此共商撫慰振興對策，由三義鄉民代表會函請三義鄉公所對鄉親發放現金紓困，鄉公所因此提出「苗栗縣三義鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放振興消費禮金自治條例」，並追加預算4675萬元，今天下午獲代表會三讀通過。

呂明忠表示，今年因疫情影響較去年嚴重，三義鄉取消辦理多項活動，節流部分經費，在不影響鄉政運作的前提下，檢討運用鄉庫及稅課收入，竭力湊足預算，規畫發放每位鄉親3000元振興消費禮金。

鄉公所表示，這項提案及追加預算下午獲代表會通過，全鄉總計可領取鄉民數達15393人，鄉公所將把全案送縣府核備，預定12月11日起在各村定點發放、12月13日至24日周一至周五（12月17日除外）在三義鄉公所社會福利課發放，凡是今年10月31日前設籍三義鄉現仍在籍鄉民，及10月31日前出生的新生兒，只要在12月24日領取期限前辦妥出生登記或初設戶籍登記於三義鄉也可領取。

此外，10月31日前已設籍，但於11月1日至12月24日往生的鄉親也可由家人代為領取，期盼藉由振興消費禮金幫助鄉親紓解生活壓力並藉此刺激消費、活絡地方經濟。