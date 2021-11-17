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竹縣議員爆料衛生所誤打疫苗非首次 護理師還升護理長
新竹縣議員連郁婷今在議會質詢衛生局時爆料，日前發生誤打過期流感疫苗的峨眉鄉衛生所，去年3月也曾打錯疫苗，但該名護理人員未被懲處，還順利升上護理長，她質疑這樣的人員是否夠格管理衛生所。衛生局長殷東成表示，已展開調查，會做適當職務調整及懲處。
連郁婷質詢時表示，去年3月12日，峨眉鄉衛生所為年僅2歲的幼兒，施打5歲才能接種的4合1疫苗，日前又為多名幼兒打到過期疫苗，質疑衛生所的管理程序有嚴重疏失，沒有落實疫苗管理，且發生疏失的鍾姓護理人員，還順利升上護理長，質疑衛生局狀況外。
殷東成表示，去年誤打4合1疫苗，當時衛生所未依規定通報衛生局，不過今已展開調查，將對失職人員進行職務調整及相關懲處，不排除調離主管職。
對於上個月再發生誤打過期疫苗，不到2周該護理師還順利升上護理長，連郁婷不解地說，發生如此離譜的事怎麼還能順利升官？殷東成解釋，該名護理師原本就是代理護理長，人事派令也早在事故發生前就核定。
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