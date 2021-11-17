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議員指校園電子煙泛濫 苗栗縣府允加強管理

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣議員張顧礫今天在議會質詢指出，接獲學校老師陳情電子煙泛濫入侵校園，一間教室就搜出近50支煙液空罐，要求縣府跨局處落實防制電子煙，守護青少年學子健康。

張顧礫今天在苗栗縣議會總質詢時，公布陳情教師的對話截圖及在校園發現的電子煙照片，照片中滿滿一盒使用過的電子煙液空罐約有50支，強調是「一間」教室收集來的，難以想像所有教室收集起來有多少？在場衛生局長張蕊仙、教育處長邱廷岳感到詫異，邱廷岳還再次追問是否為苗栗縣內的學校。

張顧礫表示，確是來自縣內某學校教師陳情，老師反映「在學校發現大量學生在校內甚至直接在教室抽電子煙，傷害自己也傷害同學健康」。

張顧礫指出，近年電子煙和加熱煙盛行，然而中央對於電子煙法令尚未完備，許多未滿18歲的國、高中生好奇使用，卻無法可管，而根據過去抽檢資料，電子煙88%含有尼古丁，不僅嚴重戕害青少年健康，其他學生被迫接受菸害環境，敢怒不敢言。

張蕊仙表示，「苗栗縣電子煙危害防制自治條例」將電子煙比照菸品納管，包括未滿18歲者不得使用，任何人不得供應、交付、販賣給未滿18歲者等。

張蕊仙說，自治條例於今年5月縣議會定期會三讀通過後，送衛生福利部審定中，因衛福部對條例用字有疑義，2度退回修訂，縣府已按照中央意見修訂後再送，目前正等待衛福部審議核定，未來推動菸害防制工作，也會加強預防層次作為。

邱廷岳指出，將責成各校學務處針對校園電子煙問題加強管理、關懷輔導。

張顧礫要求，苗栗縣電子煙危害防制自治條例獲中央核定前，縣府應透過跨局處合作，落實防制電子煙與加強稽查宣導，有效防範縣內校園及法定禁菸場所免於遭受電子煙危害，守護18歲以下學子的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗縣 衛生局

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