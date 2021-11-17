快訊

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

桃園果菜市場老舊 議員盼鄭文燦任內遷建新址

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園果菜市場遷建聲浪不斷，卻沒有具體進展，議員督促市府應在市長鄭文燦任內遷建動土。記者朱冠諭／攝影
桃園果菜市場遷建聲浪不斷，卻沒有具體進展，議員督促市府應在市長鄭文燦任內遷建動土。記者朱冠諭／攝影

桃園果菜市場位於桃園區埔新路和中正三街口，蔬菜部加青果部的承銷與供應商攤家約229家，是桃園重要批發蔬果場地，但啟用46年來僅去年整修一次，多年來遷建聲浪不斷，卻沒有具體進展。議員督促市府應在市長鄭文燦任內遷建動土。桃園市農業局則未鬆口，僅強調會先委託專業單位規畫相關方案，並持續和現有攤商溝通。

果菜市場1975年啟用營運至今，市府去年投入1200多萬元翻新果菜市場，解決老舊屋頂漏水問題，並增設121座LED節能燈具與75座自然通風器，環境雖改善不少，但街道狹小、交通嚴重堵塞等狀況依舊無解。

議員林政賢表示，果菜市場位在桃園區精華地段，從91年度研議遷建迄今仍未能完成遷建計畫，他認為市府不能再拖，應盡快在市長任期內動土，並尋找新地點整合果菜市場、花卉、漁貨成立集散中心。

議員簡智翔說，現在果菜市場太小，車輛進出不易，只能成為簡單的進貨站，規模實在難以和北農相比，雖然每年都看到農業局編列果菜市場遷建的規畫經費，但實際規畫的內容市府都沒有詳細說明，「不知道這些錢是怎麼花的？」希望市府盡快提出進度。

農業局輔導科長洪彩燕表示，現有的桃園果菜市場地處鬧區、規模不大，因此從升格前就有討論搬遷問題，但因為要符合不能離市區太遠、路要大條等條件，因此尋找遷建新址不易。

洪彩燕表示，現已擇定於文中路桃農果菜批發市場用地作為果菜市場的新址，目前正在進行都市變更計畫作業，預計取得2公頃土地，用地取得後將進入規畫設計階段，並向中央爭取預算，將來的果菜市場預計將有拍賣市場、物流中心及停車場等設施。

「跟攤商溝通是市場搬遷最重要的功課！」桃園果菜公司總經理張至淵表示，在市場腹地侷限下，多數攤商對於搬遷都是樂觀其成，不過遷建案也不是「說搬就搬」，遷建前仍會和召開公聽會或說明會整合農民、攤商意見，逐步達成遷建目標。

桃園果菜市場遷建聲浪不斷，卻沒有具體進展，議員督促市府應在市長鄭文燦任內遷建動土。記者朱冠諭／攝影
桃園果菜市場遷建聲浪不斷，卻沒有具體進展，議員督促市府應在市長鄭文燦任內遷建動土。記者朱冠諭／攝影

桃園 漏水 農民

延伸閱讀

桃園仙草花節11/20起跑 台版普羅旺斯秀仙境旅遊吸晴

第一場新住民公投說明會 鄭文燦：投不同意才是愛台灣

桃園華興池變生態公園新景點 鄭文燦：2023春節前開園

桃園教育遊跨大學選修 鄭文燦：36門課助高中生找興趣

相關新聞

新竹縣房價暴漲年增192萬元 議員砲轟楊文科是建商縣長

縣議員連郁婷今天上午在議會質詢縣長楊文科，指出新竹縣房價暴漲已經到不可思議的地步，她怒詢楊文科房價上漲速度非常不合理，質...

桃園果菜市場老舊 議員盼鄭文燦任內遷建新址

桃園果菜市場位於桃園區埔新路和中正三街口，蔬菜部加青果部的承銷與供應商攤家約229家，是桃園重要批發蔬果場地，但啟用46...

大新竹輕軌計畫拚進度 林智堅籲合併升格可加速進行

新竹縣市坐擁新竹科學園區，但交通壅塞是不少竹科人的痛，新竹縣市政府近年都在拚推大新竹輕軌，串連高鐵、台鐵與竹科、竹北等生...

無牌照電動自行車趴趴跑 苗縣議員恐成管理隱憂

電動自行車滿街趴趴跑，又沒有納入證照管理，苗栗縣議員張顧礫直接改裝後，時速可以飆到100公里以上，成為交通安全及治安管理...

通霄溪伏流水截流及蓄水工程完工 2口農塘蓄水9萬噸

苗栗縣政府爭取中央補助近2億元辦理的通霄溪伏流水截流及蓄水工程已完工，兩口農塘可蓄水近9萬噸 ，未來將提供當地農田灌溉用...

新竹站前商圈沒落 林智堅擬擴大假日徒步、推歷史街區

新竹站前發展逐漸沒落，放眼望去不少店家掛出「招租」看板，讓人不勝唏噓，市議員劉崇顯、林彥甫今天質詢不約而同關切站前發展。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。