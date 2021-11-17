桃園果菜市場老舊 議員盼鄭文燦任內遷建新址

桃園果菜市場位於桃園區埔新路和中正三街口，蔬菜部加青果部的承銷與供應商攤家約229家，是桃園重要批發蔬果場地，但啟用46年來僅去年整修一次，多年來遷建聲浪不斷，卻沒有具體進展。議員督促市府應在市長鄭文燦任內遷建動土。桃園市農業局則未鬆口，僅強調會先委託專業單位規畫相關方案，並持續和現有攤商溝通。

果菜市場1975年啟用營運至今，市府去年投入1200多萬元翻新果菜市場，解決老舊屋頂漏水問題，並增設121座LED節能燈具與75座自然通風器，環境雖改善不少，但街道狹小、交通嚴重堵塞等狀況依舊無解。

議員林政賢表示，果菜市場位在桃園區精華地段，從91年度研議遷建迄今仍未能完成遷建計畫，他認為市府不能再拖，應盡快在市長任期內動土，並尋找新地點整合果菜市場、花卉、漁貨成立集散中心。

議員簡智翔說，現在果菜市場太小，車輛進出不易，只能成為簡單的進貨站，規模實在難以和北農相比，雖然每年都看到農業局編列果菜市場遷建的規畫經費，但實際規畫的內容市府都沒有詳細說明，「不知道這些錢是怎麼花的？」希望市府盡快提出進度。

農業局輔導科長洪彩燕表示，現有的桃園果菜市場地處鬧區、規模不大，因此從升格前就有討論搬遷問題，但因為要符合不能離市區太遠、路要大條等條件，因此尋找遷建新址不易。

洪彩燕表示，現已擇定於文中路桃農果菜批發市場用地作為果菜市場的新址，目前正在進行都市變更計畫作業，預計取得2公頃土地，用地取得後將進入規畫設計階段，並向中央爭取預算，將來的果菜市場預計將有拍賣市場、物流中心及停車場等設施。