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新竹縣房價暴漲年增192萬元 議員砲轟楊文科是建商縣長

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市房價連番漲，更傳出有建案開價到每坪80萬元的天價。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市房價連番漲，更傳出有建案開價到每坪80萬元的天價。記者巫鴻瑋／攝影

縣議員連郁婷今天上午在議會質詢縣長楊文科，指出新竹縣房價暴漲已經到不可思議的地步，她怒詢楊文科房價上漲速度非常不合理，質疑這樣要年輕人如何安家立業，更批楊是「建商縣長」，只顧替建商著想如何找土地開發。

面對連郁婷砲火全開詢問房價上漲速度合不合理時，楊文科並未直接回覆，甚至數度語塞，不過隨後答詢表示是因新竹縣土地不足，如果中央能盡速通過高鐵站東側的台知園區開發計畫及竹科三期，縣府就能兼顧產業，並釋出大量住宅用地。

楊文科認為，新竹縣面臨的房價上漲問題，是因為供不應求，供給跟不上需求速度，才會使得房價上漲迅速，不過連郁婷隨即質問楊，是否知情竹北有許多投資客，楊回覆知道，連郁婷則指出是因不少投資客、建商囤房，才導致竹北住房供給緊張。

連郁婷在質詢開始時就拿出資料，指出新竹縣今年第2季的平均買房價格，已經高達1198萬元，比去年同期多了192萬元，她表示這樣算下來，等於晚1年買房，平均每個月就要多存16萬元，竹北市平均房價更從2017年的每坪22萬元，漲到今年的34.43萬元，房價上漲速度已經是全台之冠，還表示有房仲房子賣不掉，乾脆加價賣，更酸楊文科會不會把房價上漲也看作是政績。

對於楊文科所說要靠台知園區及竹科三期通過來進行土地開發，連郁婷不滿認為楊是在替建商護航，連還提出2017年新竹縣大減房屋稅，無論持有幾戶，非自用住宅稅率都是1.6%，楊則回應當時有其實施背景，是因景氣不好，才會調降稅率，更表示必須兼顧營建業生計，要讓建商有合理的利潤，連則怒嗆「我們的竹北民眾都是在蓋房子的是不是」。

連郁婷不滿楊文科所謂景氣不好所以要振興房市的作為，認為景氣不好「建商少賺一點會怎樣，還是你根本就不敢得罪建商？」楊文科急忙回應「我們不會說不敢得罪建商」，連又回「還是建商投你票比較多？」，怒指楊文科是「建商縣長」，楊文科則無奈回答「你這樣講就比較超過一點」。

連郁婷最後要求楊文科，參考台南市的房屋稅徵收率自治條例修正草案，5戶以下非自用住宅稅率課徵2.4％、6戶以上課徵3.6％，並要楊文科承諾任內就推動囤房稅，楊則回覆如果有調整時機是可以研擬的。

竹北市房價連番漲，更傳出有建案開價到每坪80萬元的天價。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市房價連番漲，更傳出有建案開價到每坪80萬元的天價。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 新竹 台南

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