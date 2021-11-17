苗栗市聯大路宣導式測速 3周218件超速最高時速破百
苗栗市聯大路（苗30線）整體改善工程通車在即，警方上月25日起宣導式在部分通車路段測速，速限每小時40公里，3周共取締218件違規超速，最高時速飆破百公里。警方預先提醒用路人加深印象，不要因道路拓寬而超速，防制交通事故發生。
聯大路聯絡苗栗市聯合大學二坪及八甲校區，2010年開通後，1年平均車禍20多件，縣府整體改善工程今年1月動工，目前部分路段仍在施工，聯大路、台13線路口，至聯大高爾夫球場路口實施調撥管制，開放西行線並維持單向通行，縣府提醒用路人配合交通維護人員及設施指引行駛。
苗栗縣警局交通隊今天並公布聯大路宣導測速結果，交通隊指出，聯大路改善工程預定12月底全線完工，雙向2線道變為雙向4線道，路形較為筆直，警方上月25日起擇定已通車路段，利用移動式測速照相儀器不定時執勤，速限小時40公里，至今有218件違規超速，其中2件速度破百，超速超過60公里。
警方提醒用路人，雖然目前仍是宣導期間，還是要遵循速限行駛，以確保行車安全，通車後執法，請民眾務必遵守道路交通規則，維護自身與他人生命財產安全。
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