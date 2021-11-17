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桃園仙草花節周六開幕 受氣候影響花開不到5成

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
有民眾今天到仙草花田感到錯愕，想說周六要開幕了，怎麼還都綠油油一片。記者翁唯真／攝影
有民眾今天到仙草花田感到錯愕，想說周六要開幕了，怎麼還都綠油油一片。記者翁唯真／攝影

2021桃園仙草花節將在11月20日至12月5日於楊梅休閒農業區盛大展開，紫色的花海每年都吸引許多民眾前來拍照，更號稱是台版的普羅旺斯，不過有民眾今天到現場感到錯愕，想說周六要開幕了，怎麼還都綠油油一片；桃市府農業局農業休閒科長林坤德表示，今年因氣候影響，導致開幕時花只會開3至4成呈現淡紫色，不過還是有許多活動供民眾參與。

仙草花節於桃園楊梅區上湖派出所對面花田開展，以「癒風仙境」為主題，種植5公頃以上仙草花，2.7公頃波斯菊，現場已有零星人潮在拍照，也有工程人員持續在搭建會場。

不過有民眾表示，仙草花田位在自己每天上班必經路上，但去年還沒開幕時就已開出浪漫的紫色花海，更有滿滿人潮及許多網美或新人來拍婚紗照，不過今年不知為何花開得特別慢特別少，認為趕不上周六的開幕典禮。

林坤德指出，今年種植期雖然有提前，但是受氣候影響，開幕的花量約3至4成，不過今年仙草花利用滴灌施作生長狀況比去年好，但開幕時的花量會稍少。

農業局表示，本次由桃園青農代表陳士賢及十大神農獎得主吳成富領軍，動員在地超過1000位青農，耗時3個月種植養護，本次仙草花苗在7月中旬便開始廠內育苗，7月底陸續種植5公頃的仙草花。

農業局說，一般仙草花的培育期約需2至3個月，氣候需陽光充足並維持土壤濕度在80%讓根系發展，仙草的植株可長更大；而開花期的土壤濕度則維持在30%即可。此外，仙草花的開花關鍵為氣溫，環境的溫度在攝氏15度以下，仙草花的花苞才會出現，天氣越冷花苞成長的速度會越快。

林坤德表示，預計下周後花才會慢慢呈現紫爆，不過開幕當天會有許多農事體驗活動，還是歡迎民眾前來參與。

農業局指出，今年種植期雖然有提前，但是受氣候影響，開幕的花量約3至4成，不過今年仙草花利用滴灌施作生長狀況比去年好，但開幕時的花量會稍少。記者翁唯真／攝影
農業局指出，今年種植期雖然有提前，但是受氣候影響，開幕的花量約3至4成，不過今年仙草花利用滴灌施作生長狀況比去年好，但開幕時的花量會稍少。記者翁唯真／攝影
2021桃園仙草花節種植5公頃以上仙草花，2.7公頃波斯菊，波斯橘已盛開。記者翁唯真／攝影
2021桃園仙草花節種植5公頃以上仙草花，2.7公頃波斯菊，波斯橘已盛開。記者翁唯真／攝影

桃園 青農 花田

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