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無牌照電動自行車趴趴跑 苗縣議員恐成管理隱憂

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員張顧礫擔心電動自行車成為交通安全及治安管理的隱憂，縣府應成立跨機關組成聯合稽查小組加強預防宣導。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張顧礫擔心電動自行車成為交通安全及治安管理的隱憂，縣府應成立跨機關組成聯合稽查小組加強預防宣導。記者范榮達／攝影

電動自行車滿街趴趴跑，又沒有納入證照管理，苗栗縣議員張顧礫直接改裝後，時速可以飆到100公里以上，成為交通安全及治安管理的隱憂，縣警局長周煥興也認同，警政署已提報交通部，修法防堵可能漏洞。

張顧礫今天在縣議會定期會縣政總質詢指出，電動自行車不用考照，也不需牌照，具便利性，受到很多族群歡迎；他觀察到學生騎上學，婆婆媽媽買菜，及移工短程代步等，因此衍生了很多問題，例如發生車禍事故，不知道要如何理賠？有心人利用做案時找不到車主，甚至電動車聲音跟震動都小，改裝後時速可以達100公里以上，會嚇到用路人。

他說，電動自行車違規取締困難，發生事故也因尚未掛牌而無法追究責任，加上非法改裝日益嚴重，縣府應成立跨機關組成聯合稽查小組，針對電動自行車事故率較高的工業區周邊，重點加強預防宣導，保障鄉親及用路人的安全。

周煥興答覆表示，電動自行車沒有車牌，可能造成刑案追查的難度，警政署也重視，已提報交通部推動修法，將電動自行納入證照及強制保險管理，至於電動自行車事故2019年到今年10月共發生438件，期間警方取締1097件交通違規。

縣警局指出，今年1至10月辦理電動自行車交通安全宣導35場次，結合苗栗縣工業會至工業區，辦理多國語言交通安全宣導會6場次，另針對電動自行車易肇事熱點或族群規劃勤務，並加強取締，防制交通事故，維護電動自行車騎土及其他用路人的安全。

電動自行車

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