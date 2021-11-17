竹北文田橋通車 徐國勇：中央補助8成解決交通瓶頸

內政部長徐國勇今天出席竹北市文田橋通車典禮時表示，這項工程經費9405萬元，由營建署補助8成，可有效解決交通瓶頸、提供行人友善通行空間；未來將繼續與地方合作，建構完整路網。

內政部透過新聞稿指出，徐國勇與新竹縣政府秘書長陳季媛、竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢、營建署副署長吳宏碩等人上午出席「竹北市文田橋新建暨周邊道路改善工程」通車典禮。

徐國勇表示，這項工程總經費共新台幣9405萬元，由營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」補助8成、7524萬元，將可有效解決當地長期以來的道路交通瓶頸，提升新竹縣光明商圈周邊道路品質，同時提供行人友善的通行空間。

徐國勇說，文田橋跨越豆子埔溪，是鋼構橋，橋寬度13公尺、全長42.5公尺，單跨不落橋墩，路型規劃雙向兩車道及人行道，將有效疏導及分流光明一路、光明六路、縣政二路、縣政九路及文平路通過性車流，串聯豆子埔溪兩岸生活圈；東側人行道與綠帶則可提供在地居民日常休閒場域，提供生活環境品質。

徐國勇強調，「生活圈道路交通系統建設計畫」持續協助地方政府建構完整路網，提升在地區域交通的便利性及可及性，以達到促進城鄉發展及提升民眾生活水準的目標，未來中央與地方將繼續攜手合作，建構舒適合宜的公共通行空間。