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新竹站前商圈沒落 林智堅擬擴大假日徒步、推歷史街區

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹站前商圈蕭條，多處店家都掛出招租公告。圖／市議員林彥甫提供
新竹站前商圈蕭條，多處店家都掛出招租公告。圖／市議員林彥甫提供

新竹站前發展逐漸沒落，放眼望去不少店家掛出「招租」看板，讓人不勝唏噓，市議員劉崇顯、林彥甫今天質詢不約而同關切站前發展。劉提出擴大騎樓順平、增加假日徒步區構想，人潮才能帶入錢潮；林認為活絡新竹舊城區不能光靠活動，由於城區不少具有文資價值的歷史街屋，應師法台南經驗推出振興計畫，點線面串連創造亮點。

綠黨議員劉崇顯認為，舊城區道路條件受限，想要振興舊城區，「讓行人更好走進去」是關鍵，就像台北市西門町就是因為都市發展重心轉移而沒落，推動徒步區後帶動人潮，市府近年推動騎樓順平計畫，並在城隍廟附近試辦假日徒步區，應要擴大。

劉也提到，位於西大路上的新竹市立棒球場明年就要整修完工，從火車站沿線串聯到棒球場的步行空間更為重要，建議北大路、西大路擴大騎樓順平，東門城圓環附近的復興路與文昌街部分路段假日封街徒步，才能吸引人潮進來，商家也才有進駐意願。

市長林智堅認同，他上任來投入3.7億元推動步行城市，近月的光臨藝術節因應藝文表演，進行部分路段封街，10天創造500萬人次造訪，「東門市長和周邊店家都笑呵呵」，這是個好的時間點，已責成秘書長推動「漫步舊城」計畫，邀集相關單位擬訂執行細節，如北門街或護城河等地推動假日徒步區，讓市民走進舊城區帶回人潮。

時代力量市議員林彥甫也點出，站前商圈的武昌街、大成街、中山路一帶，至少40家店面貼出「招租」告示，不能單靠活動來復興，其實舊城區具有歷史文化資源，舉台南新化歷史街區為例，透過盤點列冊、提供補助振興等，保存許多有文資潛力建築。

「單點保存老屋後，更重要是串連成歷史街區！」林說，台南新化就整合出3條特色廊帶，與公共空間相結合，維持歷史風貌，建議竹市學習台南經驗盡速提出「舊城歷史街區復興計畫」，包含普查老屋並通盤規畫歷史街區；修正都市計畫保存立面、建立招牌規範；研擬並制定歷史街區振興自治條例等，才能活絡舊城區發展。

林智堅說，自己曾去台南新化看過，擔任市長後也持續依台南經驗，針對老屋活化給予補貼，吸引年輕人進駐，議員具體建議非常好，會在會後請相關業務單位參考相關意見推動，武昌街口民眾活動中心活化面臨住戶不同意見，會持續努力與住戶溝通。

新竹市政府目前在城隍廟附近路段試辦假日行人徒步區。記者張裕珍／攝影
新竹市政府目前在城隍廟附近路段試辦假日行人徒步區。記者張裕珍／攝影
新竹市政府目前在城隍廟附近路段試辦假日行人徒步區。記者張裕珍／攝影
新竹市政府目前在城隍廟附近路段試辦假日行人徒步區。記者張裕珍／攝影
新竹站前商圈蕭條，多處店家都掛出招租公告。圖／市議員林彥甫提供
新竹站前商圈蕭條，多處店家都掛出招租公告。圖／市議員林彥甫提供
新竹站前商圈蕭條，多處店家都掛出招租公告。圖／市議員林彥甫提供
新竹站前商圈蕭條，多處店家都掛出招租公告。圖／市議員林彥甫提供

台南 老屋 新竹

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