通霄溪伏流水截流及蓄水工程完工 2口農塘蓄水9萬噸

苗栗縣政府爭取中央補助近2億元辦理的通霄溪伏流水截流及蓄水工程已完工，兩口農塘可蓄水近9萬噸 ，未來將提供當地農田灌溉用水，在乾旱時期並可緊急提供工業用水，相關的維護管理，縣府將進一步協調交由通霄鎮公所負責；通霄溪伏流水截流工程施設完成的2口農塘，近來更成了附近居民休憩的好去處。

縣府水利處指出，經濟部中區水資源局為改善通霄地區灌溉用水不穩定的問題，運用前瞻基礎建設計畫經費，補助縣府1億9千多萬元辦理通霄溪伏流水截流及蓄水工程，主要工程項目包括設置2700公尺集水暗管、536公尺輸水管、集水井1座及抽水設備，還有2座合計可蓄水近9萬噸 的農塘，另外還在10處地點設置共20座水塔、供水管網2000公尺，以提供周邊區域農田灌溉使用。

水利處表示，通霄溪伏流水工程開發的下挖式蓄水農塘，依常態供、取水量估算，可滿足供灌區域於整田插秧期間所需的灌溉水量，初期受益農地可達234筆、面積約35公頃。