電子煙泛濫？校園查到一大籃 苗栗縣議員憂心忡忡

苗栗縣議員張顧礫今天在縣議會公布校園查到一大籃約50根的電子煙，縣府教育處及衛生局都錯愕，張顧礫憂心電子煙泛濫，危害青少年的健康，要求盡速將電子煙使用者納管，並加強宣導，防止電子煙入侵校園。

教育處長邱廷岳當場詢問，衛生局企劃科長林淑慧等人也到處了解狀況，張顧礫證實是一名在苗栗高中職或國中任教的老師傳給他的照片，邱廷岳、衛生局長張蕊仙則表示，目前苗栗縣電子煙危害防制自治條例草案，縣議會今年5月審查通過，送衛生福利部審查，目前還沒有核定，因此對使用者還沒有處罰規定，電子煙大多數是好奇心使用，現階段加強宣導電子煙的危害性。

縣議會今天總質詢，張顧礫公布一張在校園查到的電子煙照片，質詢要求加快電子煙危害防制自治條例立法進度，並跨局處合作守護18歲以下青少年的健康，否則電子煙校園泛濫程度超乎想像，張蕊仙說，議會5月通過後的自治條例草案衛福部2次退回補正，當在審查中，衛生局將持續追蹤進度。

衛生局指出，根據美國藥物濫用研究所（NIDA）2014年研究，尼古丁暴露可能讓大腦更容易對其他物質成癮，且青少年正值大腦發展重要階段，使用菸品可能造成大腦永久傷害，電子煙煙油包裝、名稱、香味等設計，皆採用青少年偏愛的風格，依美國、韓國的經驗，若未有效防制電子煙，將導致吸食率急劇增加，且趨勢一旦開始，將難以逆轉。