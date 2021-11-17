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孩子坐不住干擾同學家長頭痛 職能治療師4招助改善

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛福部桃園醫院職能治療師劉燕說，孩童表現出坐不住、分心、無法遵從老師上課指令、脫離課程活動，有可能具有潛在原因，建議即早詢求職能治療師進行詳細評估、觀察分析。圖／部立桃園醫院提供
衛福部桃園醫院職能治療師劉燕說，孩童表現出坐不住、分心、無法遵從老師上課指令、脫離課程活動，有可能具有潛在原因，建議即早詢求職能治療師進行詳細評估、觀察分析。圖／部立桃園醫院提供

國內疫情趨緩，學童返回校園實體上課，今年3歲的平平（化名）就讀幼稚園小班，在學校總是離開座位，跑來跑去，影響其他同學上課，讓老師、家長都相當困擾。職能治療師提醒，若注意力不足過動症（ADHD）的孩子，多半在就學後才被發現，可透過4種方式，包括建立好的行為規範、培養良好親子關係、適量的動態活動及觀察行為表現一致性，及早找出問題並治療。

衛福部桃園醫院職能治療師劉燕表示，注意力不足過動症的孩童，常見表現包含上課時坐立難安，身體不斷地蠕動，甚至離開座位，發呆看窗外或分心干擾同學，考試常粗心大意，話很多又喜歡插嘴，時常與同儕發生衝突等等。上述這些行為表現，將對孩童學習、社交互動以及師長的教養造成重大影響。

職能治療師劉燕說，孩童表現出坐不住、分心、無法遵從老師上課指令、脫離課程活動，有可能具有潛在原因，當孩童在學校與家中都有相似的行為表現時，建議即早詢求職能治療師進行詳細評估、觀察分析，靜不下來只是一個問題表徵，我們必須找出導致問題的主因，才能給予正確的引導與治療。

劉燕建議家長就以下四種方法，協助孩子調整行為：

1.建立良好行為規範：除了上學需要配合學校規範，建議在家中父母也要建立孩童良好的居家常規，不能完全放任玩耍，需安排靜態性活動，鼓勵孩童坐著玩操作性遊戲，例如：拼拼圖、著色本塗鴉、拼組積木、讀繪本等。

2.培養良好親子關係：面對孩童不良的行為問題，引導修正，減少責罵，平時應對孩童投入足夠的關注，當有正向行為表現時，給予讚美，避免孩童使用錯誤的方式來尋求大人關注，如搗蛋。

3.提供適量的動態活動：抽空帶孩童至公園或遊樂場玩，除了增加與其他小朋友互動機會，也能在玩樂過程中，給予多種環境感覺刺激，促進大腦發展，滿足孩童對於活動的需求量。

4.觀察行為表現一致性：針對孩童上課容易分心，可以與老師討論，是否每一堂課都有恍神的情況發生，還是只有特定某科目的課，會起身走動、干擾同學。若僅有特定科目容易分心，建議先觀察孩童是否在該科目的學習遇到困難，產生排斥感。

治療師 親子 過動症

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