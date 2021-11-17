竹市十八尖山佛光岩廣場景觀改善 增廣場、步道與涼亭

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，十八尖山佛光岩前廣場景觀改善也納入，市府今天宣布投入2516萬元整建，將新增3處廣場、設置全齡斜坡步道、新增自行車牽引步道，並將移除老舊鐵皮涼亭，改為木構涼亭，今天開工，預計明年7月底完工。

新竹市城市行銷處指出，十八尖山下凹的佛光岩廣場落差有13公尺高、階梯陡峭，現況扶手、鋪面破損嚴重，為更符合長輩活動需求，保留現況植栽進行改善，依現況基地高差調整，打造3處活動廣場平台，提供不同社團需求使用。

改善工程也將新設S型環繞步道替代陡峭階梯，打造175公尺長全齡斜坡步道、新增自行車牽引步道，另移除老舊鐵皮涼亭，新建2座木構涼亭，並進行周邊環境整理綠化，提供爺爺奶奶們舒適休憩空間。

城銷處統計，十八尖山1年的遊客量約196萬人次，考量長輩使用需求，經過整體規畫調查需求與舉辦地方說明會後，重新整建西側遊客入口佛光岩前廣場及涼亭，提供長輩們跳舞、拉琴、聊天等舒適休閒場所，減少陡峭階梯增加緩坡，使長者、輪椅使用者安全且安心地活動，也讓自行車族能更便利地牽行至自由車場。

市府指出，林智堅市長上任後，成功改造23座公園，受到市民熱烈迴響，加碼推動「進擊的公園2.0」計畫，陸續改善10座公園，首座興南公園已完工啟用，和平公園、湳雅大公園、米粉寮公園、港南運河公園南段施工中，十八尖山景觀改善今天開工。