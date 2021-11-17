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竹市十八尖山佛光岩廣場景觀改善 增廣場、步道與涼亭

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
十八尖山涼亭現況照片。市府將拆除老舊鐵皮涼亭，改建2座木構涼亭。圖／新竹市政府提供
十八尖山涼亭現況照片。市府將拆除老舊鐵皮涼亭，改建2座木構涼亭。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，十八尖山佛光岩前廣場景觀改善也納入，市府今天宣布投入2516萬元整建，將新增3處廣場、設置全齡斜坡步道、新增自行車牽引步道，並將移除老舊鐵皮涼亭，改為木構涼亭，今天開工，預計明年7月底完工。

新竹市城市行銷處指出，十八尖山下凹的佛光岩廣場落差有13公尺高、階梯陡峭，現況扶手、鋪面破損嚴重，為更符合長輩活動需求，保留現況植栽進行改善，依現況基地高差調整，打造3處活動廣場平台，提供不同社團需求使用。

改善工程也將新設S型環繞步道替代陡峭階梯，打造175公尺長全齡斜坡步道、新增自行車牽引步道，另移除老舊鐵皮涼亭，新建2座木構涼亭，並進行周邊環境整理綠化，提供爺爺奶奶們舒適休憩空間。

城銷處統計，十八尖山1年的遊客量約196萬人次，考量長輩使用需求，經過整體規畫調查需求與舉辦地方說明會後，重新整建西側遊客入口佛光岩前廣場及涼亭，提供長輩們跳舞、拉琴、聊天等舒適休閒場所，減少陡峭階梯增加緩坡，使長者、輪椅使用者安全且安心地活動，也讓自行車族能更便利地牽行至自由車場。

市府指出，林智堅市長上任後，成功改造23座公園，受到市民熱烈迴響，加碼推動「進擊的公園2.0」計畫，陸續改善10座公園，首座興南公園已完工啟用，和平公園、湳雅大公園、米粉寮公園、港南運河公園南段施工中，十八尖山景觀改善今天開工。

副市長沈慧虹今天出席開工典禮，她說，十八尖山人行步道陡峭、扶手及舖面壞損，涼亭有民眾私人物品堆放雜亂，為更符合長輩需求，市府投入經費整建，並強調幸福城市是對所有人都友善的共融城市，將會繼續秉持市民第一、建設優先的初心推動。

十八尖山佛光岩前廣場現況照片，廣場落差大且階梯陡峭、鋪面破損嚴重。圖／新竹市政府提供
十八尖山佛光岩前廣場現況照片，廣場落差大且階梯陡峭、鋪面破損嚴重。圖／新竹市政府提供
佛光岩前廣場完工模擬照，將依現況基地高差調整，設置S型環繞步道替代陡峭階梯。圖／新竹市政府提供
佛光岩前廣場完工模擬照，將依現況基地高差調整，設置S型環繞步道替代陡峭階梯。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天舉行十八尖山西側遊客入口周邊景觀改善開工典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天舉行十八尖山西側遊客入口周邊景觀改善開工典禮。圖／新竹市政府提供

十八尖山 自行車 新竹

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