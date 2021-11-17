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桃園大溪木博館群轉角店「游家肥貓」讓啟智生露笑容

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
庭芳啟智教養院服務對象到「游家肥貓」體驗做貓造型的饅頭。記者鄭國樑／攝影
庭芳啟智教養院服務對象到「游家肥貓」體驗做貓造型的饅頭。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪區「游家肥貓」是文化局指定的木博館群轉角店，也是友善動物環境的複合式創意餐廳，去年10月開幕，今年5月就碰上疫情，老闆游清保持樂觀強化行銷。疫情降溫以後今天上午免費接待鄰居庭芳啟智教養院16位服務對象，請來老師教大家DIY貓造型的饅頭，做好以後蒸熟，大家看著自己的作品很有成就感。

庭芳副院長謝惠萍表示，院生因為疫情很久沒外出，情緒難免受影響，「游家肥貓」就在庭芳旁邊是鄰居，老闆是年輕人很熱情，疫情趨緩後主動聯絡希望辦公益活動，於是安排這場體驗活動。到了店裡有老師專指導院生如何製作貓造型的饅頭，從擀麵較粗的動作，到細緻的壓模功夫都以分組方式教導院生，大家自己動手，整個人顯得開心、有笑容，也讓一場體驗活動變得更有意義。

游清說，「游家肥貓」是大溪木博館群的轉角店之一，大溪從大漢溪簡單劃分為何東、河西，他的店不在比較熱鬧的河東舊城區，而是在河西一般認為比較偏僻的點，希望能為這個區域收入文化元素，店裡塑造貓咪友善動物的環境，餐飲走創意料理路線，港式飲茶並非傳統的港式飲茶，義大利麵會融入麻醬麵的烹調手法，目前只有周六日營業，下個月會評估平常日也營業，臉書粉團會有最新的消息。

游清希望營造文化跟休閒的氣氛，大家來這裡用餐閒聊還可以賞景，當初整修這棟房子變成全新空間，接著再裝潢出復古的氣氛，讓這家店能名副其實的成為文化、木博物館群的轉角店。

「游家肥貓」是木博館群轉角店，也是友善動物的店。記者鄭國樑／攝影
「游家肥貓」是木博館群轉角店，也是友善動物的店。記者鄭國樑／攝影

疫情 創意料理

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