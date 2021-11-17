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竹北文田橋正式通車 往來縣治、光明商圈更方便停車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
文田橋因為解決居民路沖疑慮，因此線型不採直線設計，而是稍微有弧度。圖／縣府提供
文田橋因為解決居民路沖疑慮，因此線型不採直線設計，而是稍微有弧度。圖／縣府提供

跨越豆子埔溪、往來縣治特區與光明商圈的文田橋，今天（17日）終於通車，雖然橋長不到50公尺，但卻預期能夠有效分流光明商圈夜間停車問題，讓縣治特區的夜間閒置停車空間能被加以利用，且不用再繞路就能往來兩地，更方便民眾通行。

據當地民眾指出，光明商圈因為有許多餐廳，每到假日或晚間，總會吸引大量人車，沿河的文平路就一位難求，停車位嚴重不足，但豆子埔溪對岸的縣政府後方卻有許多停車場，晚上時各機關下班後，停車場就空蕩蕩，十分浪費。

市公所表示，鑑於光明商圈停車位不足，因此爭取在縣政五街及文田街興建橋梁連接，將尖峰時段找停車位的車輛疏導到縣政府周邊停車場停放，也能減少車輛怠速找停車位造成的空汙問題，同時也能讓夜間假日時段利用率低的縣政特區停車場空間能被加以利用。

內政部長徐國勇上午也出席通車典禮，他特別表示文田橋工程已榮獲行政院公共工程委員會第21屆公共工程金質獎佳作肯定，他提到過去要往來縣政五街及文田街，只有高聳的人行拱橋可以供行人通行，經過公所、縣府到中央通力合作，才在人行拱橋旁，再建車行橋梁，打通光明商圈、縣政區附近道路交通任督二脈，他說「以後長輩可以選擇走平緩的文田橋，想運動的民眾則可選擇走一旁儒林橋人行拱橋運動。」

文田橋獲內政部營建署補助，總工程經費為9405萬元，工程歷經17個月，採鋼構曲橋型式跨溪設計，配有13公尺寬雙車道及人行道、綠帶；土木工程師潘俊佑表示，為了解決居民對於橋梁路沖疑慮，所以橋梁設計才不是走直線，而是稍微有弧度。

竹北文田橋正式通車，往來縣治特區與光明商圈將更便利。圖／縣府提供
竹北文田橋正式通車，往來縣治特區與光明商圈將更便利。圖／縣府提供

人行道 停車場 內政部

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