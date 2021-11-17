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原民移入桃園都會區 冬天電器防災最受長者重視

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
蘆竹分隊向原住民長輩宣導防災知識，冬天電器防災最受關注。圖／蘆竹分隊提供
蘆竹分隊向原住民長輩宣導防災知識，冬天電器防災最受關注。圖／蘆竹分隊提供

桃園市近年原住民人口漸增，今年8月更超過台東縣成為全國第二多，現有高達7萬8930人，也讓原民健康、安全獲更多重視，鑑此蘆竹消防分隊今針對都會區移入的原住民長輩宣導居家防災知識，以冬天電器防災最受關注，另也推廣安裝住警器與熱水器汰換，盼提升原民家戶的居家安全。

桃園市原住民人口漸增，尤其都會區有許多外地來求學、工作，桃園市政府在13個行政區，設立29處原住民族文化健康站，提供原民長輩日照服務，消防局第三大隊蘆竹分隊今天於「蘆竹部落文化健康站」辦理防火防災愛心送暖宣導活動，宣導防火知識、發放防疫物資。

蘆竹分隊長彭詮閎指出，原住民長輩們最關心冬天居家防災知識，包含電暖器、除濕機、熱水器安全使用方式，多數人以前沒有接觸過相關防災知識，因此也特別提醒老人家，使用電器儘量插牆壁插座，避免用延長線，高功率的電暖器、除濕機周圍也不要掛衣物，避免意外失火。

消防隊也宣導避免一氧化碳中毒觀念，另也加強推廣安裝住警器、熱水器汰換遷移補助等實用資訊。

桃園市平地原住民議員陳姿伶也出席本次宣導活動，表示將持續關懷原民朋友生活起居及防疫需求，爭取原住民朋友各項福利。

蘆竹分隊向原住民長輩宣導防災知識，冬天電器防災最受關注。圖／蘆竹分隊提供
蘆竹分隊向原住民長輩宣導防災知識，冬天電器防災最受關注。圖／蘆竹分隊提供

原住民 桃園 除濕機

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