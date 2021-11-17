苗栗青年創生好威 杭菊基底中醫診所複方茶品揚名香江

36歲青農謝富羽頂著苗栗縣公館鄉「紅棗王」的頭銜，組成「梁山水泊」團隊，開創銅鑼鄉特色作物杭菊團體產銷履歷4公頃，打造出品牌，並獲香港淳頤堂中醫診所肯定，以杭菊為基底開發出4種茶品揚名，創生事業提案今天獲苗栗縣政府獎勵15萬元。

苗栗縣政府今天舉辦「地方產業人才3.0培訓計畫-地方創生工坊」─「號角響起．苗芳齊鳴」成果發表，縣長徐耀昌等人表揚創生事業有在地DNA，提案包括「梁山水泊的「島嶼貓裏杭菊『潮』起來-杭菊花草茶訂閱制」，Bonbons法式甜食工作室的「翻玩（火旁）龍新色彩」，及共發實業的「懂栗嗨苗栗創生網路建置」，各發給15萬元獎金。

其中，謝富羽於2012年返鄉接手家業務農，2度獲得紅棗評鑑「紅棗王」的頭銜，他有感於銅鑼杭菊勞力密集，所得卻不成比例，年輕人回鄉意願不高，因此思考在有限條件，透過提供健康杭菊種苗，解決杭菊種苗老化問題，進一步提供標準種植作業程序，目前完成台灣第一個杭菊團體產銷履歷4公頃。

產銷履歷杭菊參加「iTOi國際風味評露所冬季評露」，成績將於明年1月公告，另與香港淳頤堂中醫診所合作，使用杭菊基底研發4種複合茶品，把杭菊特色風味，進一步推向國際。

「翻玩（火旁）龍新色彩」創生理念，（火旁）龍是苗栗極具代表性的慶典，運用現代創作手法，呈現具文化歷史意義的特色明信片，並搭配在地特色食材製成的祥龍造形餅乾，讓大眾有別於以往的視覺與味覺體驗，一同欣賞與認識（火旁）龍。