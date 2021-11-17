聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗青年創生好威 杭菊基底中醫診所複方茶品揚名香江
36歲青農謝富羽頂著苗栗縣公館鄉「紅棗王」的頭銜，組成「梁山水泊」團隊，開創銅鑼鄉特色作物杭菊團體產銷履歷4公頃，打造出品牌，並獲香港淳頤堂中醫診所肯定，以杭菊為基底開發出4種茶品揚名，創生事業提案今天獲苗栗縣政府獎勵15萬元。
苗栗縣政府今天舉辦「地方產業人才3.0培訓計畫-地方創生工坊」─「號角響起．苗芳齊鳴」成果發表，縣長徐耀昌等人表揚創生事業有在地DNA，提案包括「梁山水泊的「島嶼貓裏杭菊『潮』起來-杭菊花草茶訂閱制」，Bonbons法式甜食工作室的「翻玩（火旁）龍新色彩」，及共發實業的「懂栗嗨苗栗創生網路建置」，各發給15萬元獎金。
其中，謝富羽於2012年返鄉接手家業務農，2度獲得紅棗評鑑「紅棗王」的頭銜，他有感於銅鑼杭菊勞力密集，所得卻不成比例，年輕人回鄉意願不高，因此思考在有限條件，透過提供健康杭菊種苗，解決杭菊種苗老化問題，進一步提供標準種植作業程序，目前完成台灣第一個杭菊團體產銷履歷4公頃。
產銷履歷杭菊參加「iTOi國際風味評露所冬季評露」，成績將於明年1月公告，另與香港淳頤堂中醫診所合作，使用杭菊基底研發4種複合茶品，把杭菊特色風味，進一步推向國際。
「翻玩（火旁）龍新色彩」創生理念，（火旁）龍是苗栗極具代表性的慶典，運用現代創作手法，呈現具文化歷史意義的特色明信片，並搭配在地特色食材製成的祥龍造形餅乾，讓大眾有別於以往的視覺與味覺體驗，一同欣賞與認識（火旁）龍。
「懂栗嗨苗栗創生網路建置」提案，以「懂」在地店家知識及特色分享， 「栗」打造線上集體意象，「嗨」為全體民眾參與之社群凝聚，同時取客語「很厲害」諧音，打造深具地方特色產業亮點，成為苗栗市鮮活有趣的品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言