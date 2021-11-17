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這14里儲水備用 桃園11/30停水14小時 影響1萬9234戶

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台水公司配合機捷A20站區段徵收工程辦理管線銜接施工，桃園市中壢、大園及蘆竹14里停水及減壓，照片為示意圖。圖／資料照
台水公司配合機捷A20站區段徵收工程辦理管線銜接施工，桃園市中壢、大園及蘆竹14里停水及減壓，照片為示意圖。圖／資料照

台灣自來水公司為配合桃園市政府進行機捷A20站區段徵收工程，將在本月30日辦理管線銜接施工停水，桃園市府經發局今天表示，配合這項工程，停水及水壓降低區域有中壢區、大園區及蘆竹區總共14里用戶，本月30日上午9時起至晚上11時止，預計停水、減壓共14 小時，受影響用戶達1萬9234戶，請民眾預先儲水備用，避免當天日常生活不便。

市府經發局表示，本月30日停水區域，包括中壢區洽溪、青埔、芝芭里及興和里（中豐北路1段、興南路）4里；大園區橫峰里（中山南路2段、領航北路3至4段、春德路、興德路、明德路、皇家1至8街、青昇路、大智路、大安街、大成路1至2段、大豐一至四街、大仁路、大華一至二街、高鐵北路2段、領航南路4段、青峰路2段、大勇路、青昇二街、致善路1至2段、公園路1段、致維街、致遠街、致成路、致遠一路、致祥一至三街、高鐵站前路、高鐵南路1段、洽溪路、青埔路1至2段、新生路4段、領航南路2段)。

大園區五權里（青昇路1段、中正東路2至3段、五福路、五青路、五結路、大竹南路、下埔路、高鐵北路3段）及埔心里（中正東路1段840巷）、田心里（華興路1至2段、田溪路）；蘆竹區新莊里中油街。

水壓降低區域包括中壢區月眉里，大園區溪海里、和平里及北港里（自立一至四街、工二路）、田心里（仁德路、和平西路、新興路、華興路、永興路、長興街、新園街、文中街、大觀路、國際路1段）。

經發局表示，因應這次施工停水、減壓，呼籲民眾用戶預先在停水前6小時完成儲水備用，並請節約用水，也提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞，該局也會督促水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便，民眾如有任何供水問題，可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

停水 高鐵 桃園

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