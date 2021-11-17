竹市最大圖書館分館藏書近6萬冊 龍山分館12月啟用

新竹市府活化鄰近竹科、閒置已久的龍山綜合大樓，將其改造成市區最大的圖書館分館「龍山分館」，近600坪空間透過線條簡潔、通透且流暢的木架層板，再以綠色妝點天花板打造一座美學閱讀森林，藏書達近6萬冊，於12月1日正式啟用；市長林智堅說，竹市明年度的購書經費從790萬元提升至1500萬元，購書量由2萬增為5萬本，包含視聽資料、電子書、電子資料庫，歡迎民眾利用。

林智堅說，除了明年購書經費與購書量翻倍成長，市府另陸續增設圖書分館至7座，包含香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年分館、龍山分館，更於稅務局、文化局演藝廳及竹市東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館，讓民眾隨時隨地享受閱讀。

文化局指出，龍山大樓原為商業大樓，隨時代變遷、消費習慣改變及人口居住區域的重心轉移，商業大樓逐漸式微，但其地理位置佳，周遭有許多學校及社區，因此市府將其改造成適合民眾的閱讀空間。

龍山分館2樓為兒童、親子閱覽區，也有新書及雜誌展示區；3樓為視聽閱覽、自修及討論室；4樓則為開架綜合性藏書，全館可容納近6萬冊藏書，提供各年齡層閱讀，內部並建置UHF-RFID智慧型圖書管理系統、自助借書機設備、座位管理系統，提供民眾更便利的閱讀服務。