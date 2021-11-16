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關西水汙染元凶另有其廠？ 利汎科技緊急送驗水樣自清

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
關西鎮居民發現水坑溪冒出大量白色泡泡，質疑工廠又再排放廢水汙染溪流。圖／讀者提供
關西鎮居民發現水坑溪冒出大量白色泡泡，質疑工廠又再排放廢水汙染溪流。圖／讀者提供

新竹縣關西鎮水坑溪今天上午再度傳出發生河川汙染，出現大量不明白泡，引發居民不滿直指是利汎科技肇禍，不過利汎今天自行送驗水樣，並經緊急專案檢驗結果出爐，發現廠內、外2處水樣成分不同，因此汙染可能並非利汎造成，環保局則將繼續追查。

據新竹縣環保局表示，上午就派員前往利汎科技廠內及廠外排汙口進行採樣，不過環保局化驗結果一周後才會出爐，而因日前才發生鹽酸外洩，人員也現場檢測水質酸鹼，檢測結果則為PH值6.1，為中性偏酸，環保局稱仍在水質容許範圍內。

據利汎科技向環保局表示的說法，坦承因昨晚 在製程中進行清洗作業時，工作人員誤倒入過量漂白水，不過廠方及環保局都不敢肯定是否就是因為這個疏失導致；利汎科技協理徐義陽今天晚間表示，工廠廢水處理過程中的確有使用漂白水，不過漂白水並不會產生不易破的泡沫。

新竹縣環保局副局長羅仕臣研判，出現泡沫的原因可能是介面活性劑造成，但是今天出現的泡沫與過去的都不同、不尋常，甚至久久沒有消散，還殘留在岸邊山壁，會再與廠方確認、釐清汙染來源，因此目前仍不能肯定是利汎造成的汙染。

據利汎出示自行送驗的報告，顯示汙水中的鋁含量高於廠內廢水1倍，甚至汙水驗出廠內廢水沒有的鉛元素，在游離氯分析中廠外汙水也高於廠內廢水6倍，利汎認為這顯示廠外汙水並不是廠內廢水，因為2採檢的水樣顯示成分截然不同。

新竹 水質 河川汙染

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