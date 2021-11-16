龍潭原民族集會所預計後年完工 提供整合性活動場所

桃園龍潭區原住民族人口成長快速，為滿足都會區原住民人口日趨增加產生服務需求，因此特地在龍潭行政園區以國有地撥用方式取得土地，興建龍潭區原住民族集會場所，冀望建置完成後整合長者照護、學童原住民課後扶植、原住民母語教學、幼兒族語托育、各族文物展示、娛樂健身、數位運用機會等服務活動場所。

桃市府原民局長林日龍表示，龍潭區原住民族人口成長快速，從2010年3231人至2021年4524人，11年間原住民人口數成長73%，龍潭區原住民族集會所於龍潭區公所旁，獲原住民族委員會補助經費約7600萬元、地方配合經費4300餘萬，規劃地下1層、地上2層多功能活動中心及戶外豐年祭廣場，基地面積約2300平方公尺，總樓地板面積約1806平方公尺，預計於112年3月完工，雖因經費不足，但已預留可再蓋2層樓的空間，視之後需求決定。

建築師吳坤耀說明工程設計為鋼筋混凝土抗震結構建築，屋面以折板造型作出望樓意象，配合鮮豔色彩作為視覺焦點。此外，街角部分規劃戶外廣場，並配合L型基地，於另一端配置約120坪天幕，可容納約250人，未來可結合大門廣場辦理豐年祭及其他大型活動。

龍潭區長胡星輝指出，現在假日已有許多父母帶小孩至區公所、圖書館等地方休憩，相信原住民族集會所建好後舉辦活動，可增加民眾假日出遊場所。