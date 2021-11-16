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桃園華興池變生態公園新景點 鄭文燦：2023春節前開園

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府決定打造大園區華興池水森綠廊、堤岸景觀透水步道等設施轉型埤塘生態公園及水上活動空間。記者曾增勳／攝影
桃園市府決定打造大園區華興池水森綠廊、堤岸景觀透水步道等設施轉型埤塘生態公園及水上活動空間。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天在大園區華興池埤塘，舉辦華興池公園生態綠化與設施活化案設計成果說明會，市長鄭文燦表示，該活化案工程總經費1.2億元，規畫秋日廣場等公園主體、遊戲場及濱水遊憩服務中心、堤岸景觀步道等設施及水域活動空間，將提供居民休憇及水上活動去處，預計明年初動工，將華興池轉型埤塘生態公園及水上活動亮點。

大園華興池最靠近大園市區的埤塘，水域、陸域總面積約7公頃，市府推動華興池生態綠化與設施活化案，規畫公園主體包括秋日廣場、遊戲場、濱水遊憩服務中心、水森綠廊、堤岸景觀透水步道等設施，水域三分之二規畫划船、立槳或腳踏船等水上活動空間，其餘水域保留自然生態和棲地。

鄭文燦表示，大園區是桃園埤塘文化的重要基地，市府規畫設置多處埤塘生態公園，華興池原是6-12號埤塘，在農水署桃園管理處協助下，不再繼續養殖，市府透過活化方案打造生態公園和水上活動亮點，未來可提供周邊居民更優質休閒空間。

工務局長賴宇亭表示，華興池公園為高位埤塘，為維持灌溉功能，早期雖為都市計畫公園用地，卻無一般公園用地使用空間，如今為滿足地方需求，將挖深蓄洪功能，規畫生態公園及水上活動使用空間，今年底上網招標，預定明年初動工、明年底完成公園主體及遊戲場，預計2023年農曆年前開園啟用、濱水遊憩服務中心預定2023年6月營運。

桃園市長鄭文燦（右二）視察大園區華興池公園，決定打造華興池轉型埤塘生態公園。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）視察大園區華興池公園，決定打造華興池轉型埤塘生態公園。記者曾增勳／攝影

生態公園 桃園 鄭文燦

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