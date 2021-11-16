桃園華興池變生態公園新景點 鄭文燦：2023春節前開園

桃園市政府今天在大園區華興池埤塘，舉辦華興池公園生態綠化與設施活化案設計成果說明會，市長鄭文燦表示，該活化案工程總經費1.2億元，規畫秋日廣場等公園主體、遊戲場及濱水遊憩服務中心、堤岸景觀步道等設施及水域活動空間，將提供居民休憇及水上活動去處，預計明年初動工，將華興池轉型埤塘生態公園及水上活動亮點。

大園華興池最靠近大園市區的埤塘，水域、陸域總面積約7公頃，市府推動華興池生態綠化與設施活化案，規畫公園主體包括秋日廣場、遊戲場、濱水遊憩服務中心、水森綠廊、堤岸景觀透水步道等設施，水域三分之二規畫划船、立槳或腳踏船等水上活動空間，其餘水域保留自然生態和棲地。

鄭文燦表示，大園區是桃園埤塘文化的重要基地，市府規畫設置多處埤塘生態公園，華興池原是6-12號埤塘，在農水署桃園管理處協助下，不再繼續養殖，市府透過活化方案打造生態公園和水上活動亮點，未來可提供周邊居民更優質休閒空間。