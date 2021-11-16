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中原大學與聯新醫院攜手 培育智慧醫療健康專業人才
臺灣即將邁入超高齡社會，在國家社會面臨的醫療照護需求中，中原大學與聯新國際醫院策略聯盟合作協議簽約於今上午在中原大學舉行，中原大學校長李英明與聯新國際醫院總院長張煥禎代表雙方簽署，2方宣示將以智慧醫療與健康照護培育醫療健康專業人才，善盡大學與醫院的社會責任。
中原大學校長李英明表示，高齡社會來臨、疾病型態轉變以及少子化的影響，扶老負擔及長期照顧的問題日益嚴重，醫療照護人才需求更需及早因應，因此決定在醫療及健康科技進行跨域合作，於教學、學術研究、產學合作共同組織專業團隊，培育優質之醫療健康專業人員為社會所用。
中原大學將整合校內既有生物科技、醫學工程、資訊工程、特殊教育、心理等學系及設計、商學等學院在醫學、健康照護、智慧科技等相關領域的研究及資源，並結合聯新國際醫院豐厚臨床實務經驗，共同攜手打造智慧醫療及健康平台，建立學術、醫療雙聯合作良好關係，如果聯新國際醫院可成為中原大學附屬機構之一，這將是「中原醫學元年」開始
張煥禎指出，聯新國際醫院以智慧醫療為基礎，建構無圍牆的保健醫療照護機構，成立28年來，跨足兩岸醫療市場，同時深耕南桃園，肩負桃園市民健康，首創全台社區醫療群、公衛群，是台灣最大的高端社區教學醫院，培育來自全台各大醫學系的醫學畢業生的社區醫療訓練。聯新人以人為本，創立聯新尼泊爾期望醫療中心，將醫療送到世界之巔照護，不間斷地持續海外義診醫療援助，實踐社會關懷，盡世界公民責任。
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