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苗栗陶藝術節陶藝競賽首獎陳子雲、吳朝欽 獎金20萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗陶藝術節陶藝競賽得獎名單今天公布，柴燒類組首獎吳朝欽的「蓄勢待發」作品。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
苗栗陶藝術節陶藝競賽得獎名單今天公布，柴燒類組首獎吳朝欽的「蓄勢待發」作品。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供

苗栗縣政府文化觀光局2021苗栗陶藝術節陶藝競賽得獎名單今天公布，裝飾陶瓷組經典陶藝首獎陳子雲的「一飾兩角」作品，柴燒類組經典陶藝首獎吳朝欽的「蓄勢待發」作品，獎金各20萬元。

陶藝競賽結果經初審、複審兩階段評選而產生，審查委員來自北、中、南等區，皆為國內知名陶藝家、藝術家、藝術學系老師，初審入圍35件作品脫穎而出，裝飾陶瓷組經典陶藝首獎陳子雲，二獎余成忠「想飛」，三獎李國維「七月雪」；柴燒類組陶藝經典首獎吳朝欽，二獎張國森「瓶中信」，三獎何丹秀麗「視角」。

2組首獎可獲頒獎盃、獎狀及20萬元獎金，二獎獲頒獎盃、獎狀及15萬元獎金，獎金由林光清贊助，三獎可獲頒獎盃、獎狀及5萬元獎金，文觀局長林彥甫表示，得獎作品皆為上乘之作，將於今年12月18日在苗栗特色館「2021苗栗陶藝術節」開幕活動頒獎，入選作品12月4日至明年1月1日在苗栗陶瓷博物館展出，歡迎觀賞。

苗栗陶藝術節陶藝競賽得獎名單今天公布，裝飾陶瓷首獎陳子雲「一飾兩角」作品。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
苗栗陶藝術節陶藝競賽得獎名單今天公布，裝飾陶瓷首獎陳子雲「一飾兩角」作品。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供

陶藝 藝術節 苗栗縣

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